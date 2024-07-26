Правда, что „в течение года уйдут под воду США, Индия, Великобритания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Япония“?

Теория о затоплении таких крупных стран, как США, Индия, Китай, сроком через год или около того является ничем иным, как очередной конспирологической теорией. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) указывает, что уровень моря действительно повышается и будет продолжать повышаться в течение 21-го века, но предполагаемое повышение происходит постепенно и не так катастрофически быстро, как это утверждают создатели видеоролика. Отчеты IPCC указывают на значительные последствия повышения уровня моря, включая увеличение прибрежных наводнений, эрозию и воздействие на низменные территории, но эти эффекты прогнозируются на более длительный временной период на протяжении этого столетия и более. К 2100 году уровень океанов поднимется, как минимум, от 26 до 77 сантиметров, а температура повысится на 1,5 °C. Данные о геологической структуре Японского моря и его тектонических особенностях не подтверждает информации о том, что Япония окажется под водой в течение нескольких лет. Часть прибрежной зоны Китая действительно может из-за повышения уровня моря оказаться под водой, но Китай предпринимает шаги для адаптации к климатическим изменениям. Речи о том, что все территории страны окажутся под водой, не идет. Нет конкретных данных, подтверждающих тезисы о скором исчезновении Италии, Великобритании и США в результате изменения климата.