Правда, что “в составе вакцин есть люцеферин, при помощи которого можно отследить, вакцинировался человек или нет”?

Тезисы
“Есть информация, что в состав вакцин входить вещество под названием люцеферин. Люцеферин — это термин, которым описывают биолюминесцентный кристалл. Здесь идет речь уже о нанотехнологиях: он крохотный, меньше, чем клетка вашего тела. Его используют по многим причинам – одна из которых, это факт, что ты можешь светиться – доказывая, что клетка была трансфицирована. То есть, другими словами, это доказательство того, что вы были вакцинированы. Они боялись, что люди не скажут правду о том, сделали они вакцину или нет или подделают прививочные паспорта. Поэтому, прежде чем начать производство прививок, они подумали, что нужно доказательство того, что человек провакцинировался. Поэтому, когда вы делаете укол, и в организм вводится этот биолюминесцентный кристалл, то с помощью специального приложения на телефоне можно просканировать тело и получить стопроцентное доказательство и точно сказать, был провакцинирован человек или нет. Люциферин также может хранить данные вашего прививочного паспорта. Люциферин сохраняет информацию и может присвоить вам цифровой идентификационный номер – штрихкод”.
Вердикт
Озвученные в видеоролике заявления противоречат научным знаниям и медицинской практике. Доктор Керри Мадей, которая озвучивает информацию о люцеферине, неоднократно распространяла подобные псевдонаучные заявления. Это, скорее, похоже на теорию заговора, чем на реальную медицинскую информацию.
Комментарий Детектор лжи
На сегодняшний день нет доказательств того, что люциферин или любые другие биолюминесцентные вещества используются в вакцинах для отслеживания вакцинации. Вакцины разрабатываются для стимулирования иммунной системы к ответу на определенный вирус или бактерии, и компоненты, используемые в этих вакцинах, тщательно изучаются и одобряются регулирующими органами.
Вакцины против COVID-19, в том числе и те, которые используют мРНК-технологию, прошли строгие клинические испытания (о том, как выглядит в ЕС процесс разработки, испытаний и оценки вакцин против COVID-19, можно узнать здесь – ред.) и были одобрены многими регуляторными органами по всему миру. Как правило, побочные явления после вакцинации от COVID-19 не требуют медицинской помощи. Спайк-протеины (белки-шипы) в вакцинах не являются токсичными. Белки-шипы вызывает иммунный ответ, но это не токсин. Подробно ознакомиться с тем, как действуют мРНК-вакцины, можно здесь.
Списки ингредиентов, используемых в утвержденных мРНК-вакцинах, доступны для общественности, люцифераза или люциферин в состав вакцин не входит. Детально с составом вакцин от коронавируса можно ознакомиться здесь.
- Источники
- Люцеферины – что это такое
- Вакцины против COVID-19: разработка, оценка, утверждение и мониторинг
- Обзор – какие ингредиенты входят в состав вакцин от COVID-19
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) – о вакцинах от COVID-19
- Фейк: Вакцина от COVID-19 превратит человека в ГМО и в «ходячий мобильник», — фейки от доктора Керри Мадей