Правда, что “в составе вакцин есть люцеферин, при помощи которого можно отследить, вакцинировался человек или нет”?

“Есть информация, что в состав вакцин входить вещество под названием люцеферин. Люцеферин — это термин, которым описывают биолюминесцентный кристалл. Здесь идет речь уже о нанотехнологиях: он крохотный, меньше, чем клетка вашего тела. Его используют по многим причинам – одна из которых, это факт, что ты можешь светиться – доказывая, что клетка была трансфицирована. То есть, другими словами, это доказательство того, что вы были вакцинированы. Они боялись, что люди не скажут правду о том, сделали они вакцину или нет или подделают прививочные паспорта. Поэтому, прежде чем начать производство прививок, они подумали, что нужно доказательство того, что человек провакцинировался. Поэтому, когда вы делаете укол, и в организм вводится этот биолюминесцентный кристалл, то с помощью специального приложения на телефоне можно просканировать тело и получить стопроцентное доказательство и точно сказать, был провакцинирован человек или нет. Люциферин также может хранить данные вашего прививочного паспорта. Люциферин сохраняет информацию и может присвоить вам цифровой идентификационный номер – штрихкод”.