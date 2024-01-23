Правда, что в "составе фаст-фуда можно найти фрагменты человеческих тел"?

Летом прошлого года телезрители в Британии могли посмотреть фильм „Грегг Уоллес: Британское чудо-мясо”. В фильме рассказывалось о том, что в Британии „налажено производство мяса из человеческих клеток”. Фильм оказался сатирой. Вот что говорят его создатели: „мы просто чувствовали, что сатира будет более мощной, если она застанет людей врасплох. Я хотел уважать стиль основного телевизионного документального фильма, но никогда не думал, что люди поверят этому ради более нескольких минут”. Не правда информация и о том, что „гамбургеры и сосиски содержат человеческого мяса пропавших детей”. Фальшивкой оказалось сообщение о том, что популярная певица Кэти Перри занимается каннибализмом и популяризует поедание человеческой плоти. Ложь и то, что в ресторане в Нью-Йорке можно попробовать блюдо из человечины. История о человеческой плоти в меню впервые появилась на пародийном сайте Empire News 15 марта 2016 года. В статье цитировался шеф-повар по имени Марио Дорси. Однако в Нью-Йорке нет никаких следов такого шеф-повара.