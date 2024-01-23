Правда, что в "составе фаст-фуда можно найти фрагменты человеческих тел"?

Тезисы
„Невозможно вырастить столько растительной пищи и произвести столько мяса, чтобы прокормить людей на всей планете, а потому в качестве мяса для приготовления фаст-фуда используется человеческая плоть”.
Вердикт
Девушка в видеоролике рассказывает: однажды она нашла волос на крылышке жареного цыпленка, после чего пришла к выводу, что волос похож на человеческий. А значит, видимо, это не крыло цыпленка, а фрагмент человеческой плоти – говорит Амбер Али, звезда реалити шоу, Инстаграма и рэпперша. Один волос или два, на крылышке или ножке жареного цыпленка не является свидетельством чего-либо. В видеоролике, записанном Амбер Али много эмоций, но нет никаких доказательств, просто призыв „верьте мне, потому что звездочка Инстаграма”. Наш вердикт – фейк и мистификация.
Комментарий Детектор лжи
Информация о том, что для приготовления фаст-фуда используется человеческое мясо, периодически появляется в социальных сетях, и каждый раз оказывается, что создатели таких новостей, к счастью, ошибаются.
Летом прошлого года телезрители в Британии могли посмотреть фильм „Грегг Уоллес: Британское чудо-мясо”. В фильме рассказывалось о том, что в Британии „налажено производство мяса из человеческих клеток”. Фильм оказался сатирой. Вот что говорят его создатели: „мы просто чувствовали, что сатира будет более мощной, если она застанет людей врасплох. Я хотел уважать стиль основного телевизионного документального фильма, но никогда не думал, что люди поверят этому ради более нескольких минут”. Не правда информация и о том, что „гамбургеры и сосиски содержат человеческого мяса пропавших детей”. Фальшивкой оказалось сообщение о том, что популярная певица Кэти Перри занимается каннибализмом и популяризует поедание человеческой плоти. Ложь и то, что в ресторане в Нью-Йорке можно попробовать блюдо из человечины. История о человеческой плоти в меню впервые появилась на пародийном сайте Empire News 15 марта 2016 года. В статье цитировался шеф-повар по имени Марио Дорси. Однако в Нью-Йорке нет никаких следов такого шеф-повара.
Сообщением, что в МакДональдсе для приготовления бургеров используется человеческое мясо, человечество обязано сатирическому изданию Huzler, на сайте которого эта информация появилась в 2014 году. Отметим, что издание Huzler сообщало: „создайте свой собственный новостной розыгрыш и обманите друзей, поделившись им". На страницах сайта Huzlers можно было найти отказ от ответственности, в котором говорилось, что "Huzlers.com сочетает в себе реальные шокирующие новости и сатирические новости, чтобы держать своих посетителей в состоянии неверия”. Интервью с создателем Huzlers можно прочитать здесь.
- Источники
- Мы поговорили с парнем, стоящим за всеми этими интернет-мистификациями о Pokémon Go
- Документальный фильм-мистификация о поедании человеческой плоти, который потряс Великобританию
- Гамбургеры и сосиски не содержат человеческого мяса пропавших детей
- Кэти Перри обнаруживает склонность к каннибализму?
- Фальшивые новости: Ресторан в Нью-Йорке не получил разрешения на подачу человеческого мяса