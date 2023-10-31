Правда, что “в организм людей попал графен, который при переходе на связь 5G слипнется и сможет образовать тромбы”?

Тезисы
Видеоклип демонстрирует принцип создания и действия ферромагнитной жидкости. При этом субтитры сообщают: “именно вот так 5G воздействует на графен. Представьте, что произойдет в ваших венах, когда включат 5G”.
Вердикт
В видео демонстрируется ферромагнитная жидкость, а не графен и не гидроксид графена. Во-первых, ни графен, ни его производные не входят в состав вакцин от коронавируса. Во-вторых, графену неоткуда взяться в кровеносной системе человека. В-третьих, 5G — это технология беспроводной связи, которая обеспечивает более быструю передачу данных по сравнению с 4G, а не орудие для массового геноцида, как пугают сторонники конспирологических теорий. Наш вердикт – фейк и мистификация.
Комментарий Детектор лжи
Страшилки о том, что в составе вакцин от коронавируса COVID-19 содержится графен, бродят в интернете и социальных сетях практически с начала массовой кампании по вакцинации против этой болезни. Однако эти страшилки не имеют ничего общего с действительностью – оксида графена в составе вакцин нет. Отсутствие графена и его оксида в вакцинах подтверждают медицинские эксперты из Health Desk Meedan. Стоит отметить, что жидкости, содержащие графен или оксид графена в любом значительном количестве, являются темно-коричневыми или черными. Вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna являются прозрачной или желтоватой жидкостью.
А теперь давайте вместе разберемся с тем, чем на самом деле является графен и его гидроксид. Графен – это двумерная аллотропная форма углерода, состоящая из однослойной сетки атомов углерода, связанных между собой с помощью ковалентных связей в гексагональной структуре, что придает ему ряд уникальных свойств, включая высокую прочность, проводимость и гибкость. Графен рассматривается, например, как потенциальный материал для создания высокоэффективных транзисторов и других электронных компонентов из-за его выдающихся электрических свойств.
Теперь о гидроксиде графена. Гидроксиды – это группа химических соединений, имеющих в составе своих молекул гидроксильную группу – ОН. В химии гидроксид графена обозначается как GH. В отличие от чистого графена, его гидроксид имеет трехмерную слоистую структуру.
Некоторые ученые предлагают его использовать для производства систем хранения энергии, благодаря его высокой объемной емкости, и для производства суперконденсаторов. В целом же, оксид графена имеет широкий потенциал применения почти во всех отраслях (например, в электронике, медицине, авиации и так далее).
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Все страшилки об опасности сетей 5G являются не более чем выдумками сторонников конспирологических теорий и основываются на предположениях, не доказанных фактах. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет. Также отсутствуют доказательства о том, что 5G может использоваться в качестве звукового оружия. Система активного отбрасывания (Система активного блокирования, англ. Active Denial System, ADS) представляет собой установку, излучающую электромагнитные колебания в диапазоне миллиметровых волн с частотой около 95 ГГц, которая оказывает кратковременное шоковое воздействие на людей. Сети телекоммуникаций 5G имеют другой принцип действия. Нет и научных доказательств, связывающих 5G либо с бесплодием, либо с онкологическими заболеваниями.
Подводя итоги, нам бы хотелось еще раз повторить что видеоролик представляет собой простую, но от этого не менее антинаучную манипуляцию.
- Источники
- Состав вакцин от коронавируса – графен в их состав не входит
- Что такое оксид графена?
- Трехмерно сетевой гидроксид графена с гигантскими порами и его применение в суперконденсаторах
- Энциклопедия Британника – графен и его свойства
- Откуда мы знаем, что оксид графена не используется в мРНК-вакцинах COVID-19?
- Международная комиссии по защите от излучения определяет 5G-сигнал как безопасный
- Всемирная Организация Здравоохранения – доказательств вреда от 5G не существует
- Национальный институт рака – влияние электромагнитных полей и онкологические болезни
- Система активного отбрасывания
- Технология 5G – что это такое