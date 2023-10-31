Правда, что “в организм людей попал графен, который при переходе на связь 5G слипнется и сможет образовать тромбы”?

Все страшилки об опасности сетей 5G являются не более чем выдумками сторонников конспирологических теорий и основываются на предположениях, не доказанных фактах. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет. Также отсутствуют доказательства о том, что 5G может использоваться в качестве звукового оружия. Система активного отбрасывания (Система активного блокирования, англ. Active Denial System, ADS) представляет собой установку, излучающую электромагнитные колебания в диапазоне миллиметровых волн с частотой около 95 ГГц, которая оказывает кратковременное шоковое воздействие на людей. Сети телекоммуникаций 5G имеют другой принцип действия. Нет и научных доказательств, связывающих 5G либо с бесплодием, либо с онкологическими заболеваниями.