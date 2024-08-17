Правда, что „в НАСА в начале 2000-х годов опубликовали документ, в котором рассказывают о подготовке геноцида человечества“?

Teiginiai
“… он говорил, что эти волны окажут влияние на сто процентов человеческой популяции. Некоторые из людей будут легко умирать, прямо как канарейки, которые проверяли, есть газ в угольных шахтах или нет. Люди будут болеть: как правило, все будет начинаться со звона в ушах, тахикардии, чесоток, бессонницы. При помощи этих волн они блокируют нашу иммунную систему. Чтобы защититься от своего же оружия, представители элит используют методы и технологии, которые значительно превосходят все, что доступно для нас. Так, представители элит не болеют онкологическими заболеваниями. Существуют чипы, при помощи которых можно защититься от влияния волн. Также известно, что элиты интересуются трансгуманизмом. Обо всем этом, в том числе и о химтрейлах, говорится в документе НАСА. В документе также рассказывается о эффектах радиоволн и о том, как они будут использоваться“.
Verdiktas
Дебора Таварес (женщина, которая выступает на видео в качестве эксперта – ред.) ссылается на Денниса Бушнелла, работавшего в НАСА в 2001 году и выступившего с докладом на симпозиуме оборонной промышленности. Однако в своем докладе ученый не заявлял того, что ему приписывает госпожа Таварес. Бушнелл в своем докладе пытался обсудить перспективы того, как в будущем могут выглядеть военные действия, а вовсе не говорил о намерениях НАСА организовать геноцид человечества. Наш вердикт – видеоролик является конспирологической теорией и банальным враньем.
Melo detektoriaus komentaras
Видеоклип — это сокращенная версия видеоинтервью с Деборой Таварес, которое было снято и опубликовано в интернете в 2013 году, во время последнего съезда в США (Conspiracy Con) сторонников конспирологических теорий. Документ, на который ссылается Дебора Таварес — это доклад Денниса Бушнелла из Исследовательского центра NASA Langley. Вкратце: в Орландо, штат Флорида, с 13 по 16 августа 2001 года прошел симпозиум, организованный DTIC совместно с Национальной оборонно-промышленной ассоциацией (NDIA). В программе сессий указаны имена и должности 22 докладчиков, а также названия их лекций с ссылками на сопутствующие материалы. Доклад Денниса Бушнелла из Исследовательского центра NASA Langley назывался „Обучение и тестирование для будущих стратегических вопросов/будущих войн (CIRCA 2025)“ и сопровождался презентацией PowerPoint из 113 слайдов.
Госпожа Таварес сознательно исказила доклад ученого из НАСА, назвала его официальным документом НАСА и снабдила рядом самых нелепых и бессмысленных конспирологических теорий, креативно доработанных ею же самой. Так, она заявляет, что представители элит не болеют онкологическими заболеваниями. Разумеется, это неправда. Многие богатые люди скончались из-за раковых заболеваний. Рак остается серьезной проблемой здравоохранения, требующей сложного и индивидуализированного подхода к лечению. Существуют многочисленные документированные случаи, когда известные и богатые люди умирали от рака. Стив Джобс, миллиардер и основатель компании Apple – умер от рака печени, а у короля Великобритании Карла III обнаружили раковую опухоль. Химтрейлы, о которых упоминает госпожа Таварес, также являются ничем иным, как конспирологической теорией, причем чрезвычайно дискредитированной и заезженной. О том, почему теория химтрейлов является мистификацией, можно прочитать здесь (подсказываем: самолеты оставляют в небе конденсационные следы, которые в воображении сторонников теорий заговора превратились во вредоносные, несуществующие химтрейлы).
Источники
Конференция сторонников конспирологических теорий – что это такое
Стратегические вопросы будущего /Будущее / Военные действия (2025 год)
Миллиардеры из списка Forbes 400, которые умерли из-за онкологических болезней
У короля Великобритании Карла III обнаружили раковую опухоль. Он начал лечение