Правда, что "в горной породе удалось найти детали микросхемы, а это значит, что мы в матрице"?

Teiginiai
В горной породе удалось найти детали микросхемы, а это значит что мы в матрице.
Verdiktas
С большой долей уверенности можно сказать, что в видеоролике демонстрируются кристаллы такого минерала, как пирит, либо андрадит, а вовсе не микросхема, как на это намекают создатели видеоролика. Наш вердикт – текст, которым сопровождается видеоролик, вводит зрителей в заблуждение и распространяет конспирологическую теорию.
Melo detektoriaus komentaras
Пирит — это минерал, известный своими металлическими блеском и золотистым цветом. Часто его называют „золотом дураков” из-за внешнего сходства с настоящим золотом. Однако, несмотря на внешнее сходство, пирит и золото — совершенно разные по составу и свойствам минералы. Пирит представляет собой железный сульфид с химической формулой FeS2. Этот минерал известен своей кубической кристаллической структурой, которую можно наблюдать на фотографии. Кристаллы пирита могут проявляться в виде кубов, но также могут иметь более сложные формы, включая октаэдры и пирамиды. Ярко выраженные грани и резкие углы, типичны для пирита.
На кристаллах пирита могут присутствовать искажения, создающие иллюзию внутренних „схем” или „микросхем”. Это происходит из-за различий в отражении света на внутренних включениях или дефектах в кристалле. Также нам бы хотелось обратить внимание, что на плоскости на одном из кристаллов в видеоролике видна белая минеральная вкрапленность. Это может быть кальцит или другой минерал, который иногда образует вкрапления в пирите. Наличие таких включений не редкость в природных минералах и может придавать кристаллам уникальный вид.
Андрадит является одним из видов граната и имеет химическую формулу Ca3Fe2Si3O12. Андрадит может варьироваться по цвету от желтого и зеленого до коричневого и черного, и его кристаллы обычно образуются в изометрической системе, включая ромбододекаэдры и икоситетраэдры. Андрадит менее блестящ, чем пирит, и часто имеет стекловидный до жирного блеск. Именно поэтому мы отбросили версию, что в видеоролике демонстрируется андрадит в пользу того, что в видео говорится о пирите.