Правда, что "в Германии набирает силу скандал из-за применения авиацией химтрейлов"?

Teiginiai
“В Германии набирает силу скандал из-за применения авиацией „химтрейлов“ с целью „предотвращения регионального перегрева земной поверхности из-за изменения климата. Анализ показал чрезвычайно высокое содержание алюминия, мышьяка, свинца, меди, марганца, ртути и титана. В Федеральным агентстве по окружающей среде Германии утверждают, что с помощью полётов осуществляется развертывание аэрозолей с тяжелыми металлами (химиотрассы) с целью предотвращения регионального перегрева земной поверхности из-за изменения климата“.
Verdiktas
Все, о чем говорится в видеоролике, является одной большой конспирологической теорией и основывается на незнании базовых физических явлений, которые происходят в атмосфере Земли. Во время полета самолеты оставляют за собой видимый конденсационный след, который состоит из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов). Данное явление чаще всего имеет место в верхних слоях тропосферы и значительно реже – в тропопаузе и стратосфере. Однако низкие температуры воздуха и высокая влажность могут приводить к тому, что их можно наблюдать и на небольших высотах. Более того, никакого скандала в Германии, связанного с „химтрейлами“ и Федеральным агентством по окружающей среде Германии, нет, прежде всего, так как такого агентства в Германии нет: есть Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей. Но и это учреждение ни о каких скандалах, связанных с „химтрейлами“, не сообщало. Наш вердикт – мистификация и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
“Химтрейлы“ — это теория заговора, предполагающая, что правительственные или другие организации распыляют химические вещества с самолетов для скрытых целей. Прочитать о возникновении теории „химтрейлов“ можно здесь, а здесь подробно узнать, как появляются инверсионные следы самолетов. Когда горячие и влажные газы, выходящие из двигателей самолета, вступают в контакт с холодным воздухом на высокой высоте, влага из этих газов конденсируется и формирует облака, известные, как следы конденсации или конденсационные следы.
В 2016 году Институт науки Карнеги и Калифорнийский университет в Ирвине провели исследование, в ходе которого опросили 77 ведущих специалистов в области атмосферных исследований и геохимии. Практически все участники опроса (за исключением одного) заявили о невозможности существования международной и крупномасштабной секретной программы атмосферного распыления. Федеральные агентства США выпустили общий информационный бюллетень, в котором опровергают теорию „химтрейлов“ и программы по распылению веществ в атмосфере. Неправда и то, что „химтрейлы“ либо выбрасывают в атмосферу вещества, которые вызывают у людей симптомы каких-либо болезней, либо распространяют коронавирусную болезнь.
Федеральное агентство по охране окружающей среды (Umweltbundesamt) не делало заявлений о том, что с помощью полётов осуществляется распыление аэрозолей с тяжелыми металлами для борьбы с изменением климата. На официальном сайте и в публикациях агентства отсутствует информация, подтверждающая эти утверждения. Не подтверждает слова создателей видеоролика ни Федеральное ведомство по охране природы (BfN) ни Федеральное ведомство по радиационной безопасности
Достоверных научных исследований или официальных отчетов, подтверждающих „чрезвычайно высокое“ содержание алюминия, мышьяка, свинца, меди, марганца, ртути и титана в окружающей среде Германии, связанное с авиацией, нет.
Источники
Результаты исследования Института науки Карнеги и Калифорнийского университета в Ирвине о происхождении инверсионных следов
Федеральные агентства США опровергают теорию „химтрейлов“ и программы по распылению веществ в атмосфере
Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей – официальный сайт
Федеральное агентство по окружающей среде Германии (Umweltbundesamt) – официальный сайт
Федеральное ведомство по охране природы (BfN) – официальный сайт
Федеральное ведомство по радиационной безопасности – официальный сайт