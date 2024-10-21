Правда, что "в Германии набирает силу скандал из-за применения авиацией химтрейлов"?

Все, о чем говорится в видеоролике, является одной большой конспирологической теорией и основывается на незнании базовых физических явлений, которые происходят в атмосфере Земли. Во время полета самолеты оставляют за собой видимый конденсационный след, который состоит из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов). Данное явление чаще всего имеет место в верхних слоях тропосферы и значительно реже – в тропопаузе и стратосфере. Однако низкие температуры воздуха и высокая влажность могут приводить к тому, что их можно наблюдать и на небольших высотах. Более того, никакого скандала в Германии, связанного с „химтрейлами“ и Федеральным агентством по окружающей среде Германии, нет, прежде всего, так как такого агентства в Германии нет: есть Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей. Но и это учреждение ни о каких скандалах, связанных с „химтрейлами“, не сообщало. Наш вердикт – мистификация и неправда.