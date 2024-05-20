Правда, что "в армию в Украине будут призывать с 16 лет"?

Teiginiai
“Согласно семейному кодексу Украины жениться и заводить детей украинцы могут с шестнадцати лет, поэтому новый министр обороны Украины, Умеров, установит возраст призыва с шестнадцати лет, считая это изменение справедливым.”
Verdiktas
Видеоролик распространяет дезинформацию. Ни Алексей Резников, экс-министр обороны Украины, ни Рустем Умеров, новый министр обороны Украины, к мобилизации с шестнадцати лет не призывали. Новый закон о мобилизации граждан, который недавно вступил в силу в Украине, также не предусматривает призыв граждан, после того, как им исполнится 16 лет. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Сообщения о том, что власти Украины намереваются призывать в ряды вооруженных сил страны граждан после того, как им исполнится шестнадцать лет, распространяются в российских и пророссийских средствах массовой информации как минимум с середины 2022 года, то есть года, когда Россия вероломно напала на Украину и начала полномасштабную войну. Однако в этих сообщениях нет ни капли правды, зато очень много дезинформации.
Семейный Кодекс Украины предусматривает, что право на брак имеют лица, достигшие брачного возраста (Статья 23). По заявлению лица, которое достигло шестнадцати лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это соответствует его интересам (Статья 23). Брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет и лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака (Статья 22). То есть очевидно, что в видеоролике с самого начала манипулируют фактами, начиная с того момента, когда сообщают что “жениться и заводить детей украинцы могут с шестнадцати лет”. Обращаем ваше внимание, что согласно Семейному Кодексу Украины: “Брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет и лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака” в 16 лет в брак могут вступить только те лица, которые получат разрешение суда, и то после установление, что это разрешение соответствует интересам лиц, желающих вступить в брак.
Новый закон о мобилизации, который приняли в Верховной Раде Украины, не предусматривает мобилизации граждан страны, после того, как им исполнится шестнадцать лет. Подробно с законом о мобилизации и теми изменениями, которые он вводит в жизнь, можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. В частности, закон предусматривает, что „на протяжении 60 дней со дня вступления закона в действие все украинские мужчины возрастом от 18 до 60 лет (в том числе пребывающие за рубежом) должны будут обновить свои военно-учетные данные. Впоследствии они будут обязаны на протяжении всего времени действия военного положения носить свои военно-учетные документы при себе и предъявлять их по первому требованию сотрудников ТЦК или полицейских”, однако речи о мобилизации шестнадцатилетних в нем нет. Другие, более ранние версии закона о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Украины также не предусматривали призыва в армии после шестнадцати лет.
- Источники
- Семейный Кодекс Украины
- История полномасштабной войны России с Украиной
- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку
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