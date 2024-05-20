Правда, что "в армию в Украине будут призывать с 16 лет"?

Новый закон о мобилизации, который приняли в Верховной Раде Украины, не предусматривает мобилизации граждан страны, после того, как им исполнится шестнадцать лет. Подробно с законом о мобилизации и теми изменениями, которые он вводит в жизнь, можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. В частности, закон предусматривает, что „на протяжении 60 дней со дня вступления закона в действие все украинские мужчины возрастом от 18 до 60 лет (в том числе пребывающие за рубежом) должны будут обновить свои военно-учетные данные. Впоследствии они будут обязаны на протяжении всего времени действия военного положения носить свои военно-учетные документы при себе и предъявлять их по первому требованию сотрудников ТЦК или полицейских”, однако речи о мобилизации шестнадцатилетних в нем нет. Другие, более ранние версии закона о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Украины также не предусматривали призыва в армии после шестнадцати лет.