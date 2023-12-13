Правда, что "в 2025–2028 годах разразится следующая пандемия, для которой уже есть готовый сценарий"?



“Сказано о новой заразе 2025–2028 годов. В сценарии написано, как все будет происходить: люди будут болеть, их будут закрывать, изолировать, колоть. Даже указано приблизительное название этой будущей заразы: Spars. Есть еще документ, опубликованный на сайте Всемирного банка – там тоже пошагово расписаны все действия по отношению к людям, но, кроме этого, там написано какую власть и полномочия получит Всемирная Организация (Здравоохранения), которая должна следить за нашим здоровьем. И стоит даже дата 25 марта 2025 года, которую запланировал Всемирный банк совместно с институтом имени Джона Хопкинса. Там сказано, что они планирую заразить один миллиард жителей Земли, из которых 20 миллионов умрет — из них 15 миллионов будут дети. То есть сильный акцент будет ставиться именно на заражении детей, как будущего человечества. Те из них, кто выживут, будут парализованы или приобретут сильные повреждения мозга. На сайте Белого дома все это подтверждается”.

