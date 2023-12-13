Правда, что "в 2025–2028 годах разразится следующая пандемия, для которой уже есть готовый сценарий"?

Тезисы
“Сказано о новой заразе 2025–2028 годов. В сценарии написано, как все будет происходить: люди будут болеть, их будут закрывать, изолировать, колоть. Даже указано приблизительное название этой будущей заразы: Spars. Есть еще документ, опубликованный на сайте Всемирного банка – там тоже пошагово расписаны все действия по отношению к людям, но, кроме этого, там написано какую власть и полномочия получит Всемирная Организация (Здравоохранения), которая должна следить за нашим здоровьем. И стоит даже дата 25 марта 2025 года, которую запланировал Всемирный банк совместно с институтом имени Джона Хопкинса. Там сказано, что они планирую заразить один миллиард жителей Земли, из которых 20 миллионов умрет — из них 15 миллионов будут дети. То есть сильный акцент будет ставиться именно на заражении детей, как будущего человечества. Те из них, кто выживут, будут парализованы или приобретут сильные повреждения мозга. На сайте Белого дома все это подтверждается”.
Вердикт
Конспирологи используют документ "The Spars Pandemic 2025-2028", подготовленный учеными из института имени Джона Хопкинса с выдуманными сценариями пандемии, предназначенными для обучения специалистов по коммуникациям и управлению рисками, утверждая, что он доказывает планирование коронавирусной пандемии и существование мирового заговора. Нам бы хотелось отметить, что пандемические учения проходят регулярно, и для них готовятся сценарии, включающие в себя разные виды вирусов, бактерий и иных патогенов. Видеоклип является ничем иным, как подтверждением того, как сторонники конспирологических теорий манипулируют фактами. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Документ, на который ссылается эксперт в видеоклипе – это книга, написанная учеными института имени Джона Хопкинса, предназначенная для специалистов в области общественных коммуникаций. Книга "The Spars Pandemic 2025-2028" охватывает широкий спектр тем, включая управление слухами, межведомственную координацию, эффективное взаимодействие со СМИ, культурную компетентность и этические вопросы. Команда проекта собрала обширную информацию от экспертов, анализируя исторические данные о медицинских кризисах, современные СМИ и научные работы в областях социологии, готовности к чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, образования и коммуникации о рисках и кризисах, чтобы обеспечить актуальность и полноту сценария.
Авторы книги описывают ее так: “Эффективная коммуникация о медицинских контрмерах, включая лекарства, приборы и биологические препараты, часто имеет решающее значение в чрезвычайных ситуациях. Однако такое общение не происходит просто так. Его необходимо планировать и готовиться. Одним из механизмов разработки коммуникационных стратегий является использование перспективных сценариев, которые дают читателям возможность отрепетировать ответные действия, а также взвесить последствия своих действий. В этой статье описывается разработка такого сценария: SPARS Pandemic 2025-2028. Этапы разработки сценария включали выбор временных рамок, определение вероятных критических неопределенностей, а затем использование этих рамок для построения сюжетной линии, охватывающей фазы реагирования и восстановления вымышленного чрезвычайного события. Также обсуждаются уроки, извлеченные из разработки сценария, и то, как сценарий может быть использован для улучшения коммуникации. Инфекционный патоген, медицинские контрмеры, персонажи, выдержки из новостей, сообщения в социальных сетях и ответы правительственных учреждений, описанные в настоящем документе и ответы правительственных агентств, описанные здесь, являются полностью вымышленными”.
Наши коллеги из издания stopfake из Казахстана отмечают: “Это не первый случай, когда COVID-диссиденты пытаются доказать искусственное происхождение пандемии. Ранее эту теорию “подкрепляли” ссылками на “Событие 201” — пандемические учения, состоявшиеся в 2019 году. Тем не менее связь между учениями и реальной пандемией не раз опровергалась, так как не было обнаружено никаких доказательств этой теории”.
В заключение нам бы хотелось обратить внимание читателей, что ученые и тревожные службы постоянно занимаются подготовкой сценариев для разных стихийных бедствий и критических ситуаций. Так, например: в 2004 году был создан сценарий “Ураган Пэм”, в котором использовались реалистичные погодные данные для разработки планов реагирования на возможный ураган в Луизиане. В 2008 году доктор Люси Джонс из Геологической службы США (USGS) и 300 ученых представили сценарий “ShakeOut” – всеобъемлющий рассказ о том, что может произойти в случае землетрясения магнитудой 7,8 вдоль самого южного разлома Сан-Андреас. На данный момент “ShakeOut” – это учения, которые проводятся ежегодно с целью подготовки к землетрясению и отработки мер безопасности. Среди других примеров – учебные сценарии Международной ассоциации пожарных (IAFF) и Международного информационного центра по цунами (ITIC).