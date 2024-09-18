Правда, что "ученый доказал, что пища, подогретая в микроволновой печи, становится ядом"?

“Пища, приготовленная в микроволновке, ядовитая и не годится в качестве питания. Вредность такой пищи была доказана исследованиями швейцарского ученого Ганса Гертеля. Гертель доказал, что микроволновое тепло разрушает водяные молекулы, они превращаются в нечто иное, чем вода. Такая пища вызывает в организме лейкоцитоз, патологический рост холестерина в крови, разрушение сердечно-сосудистой системы и раковые заболевания,“ – сообщают авторы видеоролика.

Научные доказательства того, что пища, приготовленная в микроволновой печи, является ядовитой, токсичной или вредной для здоровья – отсутствуют. Ганс Гертель действительно пытался доказать, что пища, либо разогретая, либо приготовленная в микроволновой печи, может нанести смертельный вред здоровью, но его работы не получили признания в научном сообществе и считаются антинаучными. Наш вердикт – все, о чем говорится в ролике, антинаучная мистификация. Как в описании к видеоролику, так и самом видеоролике отсутствуют ссылки на авторитетные научные источники, благодаря которым зрители и читатели могли бы убедиться, что видеоролик является мистификацией.