Правда, что „Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein, не человек“?

Заявления о том, что существуют методы „биологической маскировки“, при помощи которых представители элит могут изменить свой возраст и свое телосложение, являются конспирологической теорией, которая время от времени будоражит пользователей социальных сетей, но не имеет ничего общего с реальностью. Актеры, политики, шоумены и артисты используют грим, маски, но это совершенно не то, в чем пытаются убедить своих зрителей создатели видеоклипа. Другая популярная теория о рептилоидах также давно дискредитировала себя. Что касается Тилля Линдеманна, то лидер группы Rammstein не только певец, но и шоумен, который любит шокировать публику своими неожиданными образами. Линдеманн не является исключением – шокировать своих поклонников обожают и другие исполнители. Во время выступления группы Rammstein в Париже в 2012 году Линдеман шокировал своих фанатов, продемонстрировав свой язык, загримированный так, чтобы он напоминал раздвоенный язык змеи. Необычные отражения в глазах людей на фотографиях или видео легко объясняются особенностями освещения или камер. Мы оцениваем видеоклип как манипуляцию и частичную ложь.