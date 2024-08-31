2024.08.31 11:09

Правда, что „Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein, не человек“?

 
ru.DELFI.lt
Tillas Lindemannas, grupės „Rammstein“ vokalistas
Tillas Lindemannas, grupės „Rammstein“ vokalistas
ФОТО: imago stock&people | Scanpix / imago/biky

„Тилль Линдеманн, лидер группы Рамштайн, не человек, у него и глаза, и язык, как у рептилии“ – сообщают авторы видеоклипа, который появился в социальных сетях. Мы решили выяснить, сколько правды в том, что говорят создатели видео. И вот что мы узнали.

Teiginiai

Сейчас люди без хирургического вмешательства способны изменить не только свой облик, но и телосложение. Такая маскировка визуально не отличается от человеческой кожи. Мало кому известно, но существуют подпольные производства биологической маскировки. Говорят, что таких мест достаточно много на нашей планете. Используют их в основном спецслужбы для секретных заданий и мировая элита, чтобы уйти в тень и скрыть свой естественный возраст. Однако уже сейчас существует много доказательств, что под маской прячутся не люди, а иные существа. Самым громким случаем стало выступление Тилля Линдеманна, лидера группы Рамштайн. Очевидцы сняли пугающую картину, когда у артиста во время выступления глаза на мгновение стали, как у рептилии. Позже лидер Рамштайна дал интервью по поводу этого инцидента, и его слова стали шоком для зрителей. Заявление Линдеманна было заблокировано во всех соцсетях,“ – сообщают авторы видеоролика. Фот. Скриншот из социальных сетей

Verdiktas

Заявления о том, что существуют методы „биологической маскировки“, при помощи которых представители элит могут изменить свой возраст и свое телосложение, являются конспирологической теорией, которая время от времени будоражит пользователей социальных сетей, но не имеет ничего общего с реальностью. Актеры, политики, шоумены и артисты используют грим, маски, но это совершенно не то, в чем пытаются убедить своих зрителей создатели видеоклипа. Другая популярная теория о рептилоидах также давно дискредитировала себя. Что касается Тилля Линдеманна, то лидер группы Rammstein не только певец, но и шоумен, который любит шокировать публику своими неожиданными образами. Линдеманн не является исключением – шокировать своих поклонников обожают и другие исполнители. Во время выступления группы Rammstein в Париже в 2012 году Линдеман шокировал своих фанатов, продемонстрировав свой язык, загримированный так, чтобы он напоминал раздвоенный язык змеи. Необычные отражения в глазах людей на фотографиях или видео легко объясняются особенностями освещения или камер. Мы оцениваем видеоклип как манипуляцию и частичную ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein – не только певец, но и шоумен, который любит шокировать публику своими неожиданными образами. Линдеманн не является исключением – шокировать своих поклонников обожали и другие исполнители. Так, Оззи Осборн во время выступления на сцене откусил голову летучей мыши. Прочитать об этом можно здесь, а если у вас крепкие нервы – посмотреть можно здесь. Джерри Ли Льюис, разогревавший публику перед выступлением Чака Берри, поджег собственное пианино. Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее в 1967 году играл на своей гитаре зубами, размахивал ею, как топором, и в конце концов поджог ее. Фронтмен калифорнийской индастриал-метал-банды Society 1 Мэтт „Лорд“ Зейн на фестивале рок-музыки играл вися 30 минут на четырех крюках для подвески мяса, вдетых ему в спину. Кит Ричардс, британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones, признался, что нюхал и курил прах своего отца. О эксцессах других поп и рок-звезд можно прочитать здесь и здесь.

Скриншот из социальных сетей

Теория о рептилоидах, также известная, как теория о рептилиях, представляет собой теорию заговора, согласно которой Землей управляют гуманоидные рептилии, способные менять свою форму и выдавать себя за людей. Эта теория возникла в конце XX века и получила широкое распространение благодаря британскому писателю и публицисту Дэвиду Айку, который начал утверждать, что многие ключевые фигуры в истории и политике были либо являются рептилоидами.

Убедительных научных доказательств, подтверждающих существование рептилоидов или того, что они захватили контроль над миром, нет. Эта теория основана на недоказуемых утверждениях, анекдотических свидетельствах и широко интерпретируемых „доказательствах“, таких, как необычные отражения в глазах людей на фотографиях или видео, что легко объяснимо особенностями освещения или камер. Эта теория считается псевдонаукой и отрицается научным сообществом. Кроме того, критики указывают на то, что теория о рептилоидах может служить для поддержания и распространения ненависти и предрассудков.

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