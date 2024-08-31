Правда, что „такие заболевания, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, возникают из-за того, что для правильного функционирования мозга не хватает воды“?

Teiginiai
“Что такое Паркинсон, что такое Альцгеймер? В организме – нет воды, мозги не могут работать без воды. Эта „болванка“ (мозг – ред.) весит полтора, два килограмма, при общем весе в 50 килограмм (тела – ред.), вот эти два килограмма забирают 25 процентов воды. Вода идет вся… электролит, это сложнейшая работа, она все время должна прорабатываться, промываться, очищаться, а у вас этого нет, поэтому клетки умирают. Системы вот этого (?) тоже не утилизируются, и вы зашлаковываетесь. А, еще на этом фоне старики заявляют, что им не хочется пить. Хотите кушать? Не надо кушать. Надо пить воду. Вы должны понять. Ученые брали кислую среду, вот вода 6,5 или 6 (видимо, имеется в виду кислотность воды – ред.), и в кислую среду бросали онкологические клетки, грибки, разную муру, которая у нас, патогенную микрофлору, и эти клетки начинали развиваться, как на дрожжах. Для них это нормальная среда. Но когда все это переносили в щелочь, все они умирали. Так вот, вы должны добиваться, чтобы у вас уровень pH был 7.2 или 7.4, нужно чтобы вода в вас была щелочная,“ – заявляет эксперт в видеоклипе.
Verdiktas
Вода действительно имеет важное значение для правильной работы человеческого мозга. Однако утверждения о прямой связи между дегидратацией (обезвоживанием либо недостатком воды в организме – ред.) и болезнями Паркинсона или Альцгеймера, а также влиянии щелочной воды, как средства от онкологии и вышеупомянутых заболеваний, не соответствуют истине и не подкреплены авторитетными научными данными. Наш вердикт – неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Теория о том, что щелочная среда (употребление щелочной воды, диета из продуктов содержащих щелочь – ред.) препятствует развитию раковых клеток, является одним из популярных мифов, которые окружают теории об онкологических заболеваниях. О том, почему эта теория является не состоятельной, и употребление продуктов с высоким уровнем щелочи не поможет излечиться от рака, можно прочитать здесь и здесь.
Болезнь Альцгеймера – это заболевание мозга, которое медленно разрушает память и мыслительные способности, а в конечном итоге и способность выполнять простейшие задачи. Ученые еще не до конца понимают, что вызывает болезнь Альцгеймера у большинства людей. Причины, вероятно, включают сочетание возрастных изменений в мозге, а также генетических, экологических факторов. Существенное влияние на риск заболеть болезнью Альцгеймера оказывает и образ жизни. Нам не удалось найти информации о том, что отсутствие воды в организме может вызвать заболевание Альцгеймера.
Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшего возраста. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин – прежде всего в чёрной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы. В настоящее время считается, что причиной этого заболевания может быть сочетание генетических изменений, образа жизни и факторов окружающей среды. Сочетание всех трех компонентов определяет, разовьется ли у человека болезнь Паркинсона, какое лечение применяется для борьбы с этой болезнью. Подробнее можно узнать здесь. Как и в предыдущем случае, информация, подтверждающая откровения эксперта из видеоролика, отсутствует.
Мозг человека состоит на 73 – 75 проц. из воды, и она важна для его нормального функционирования. Достаточное потребление жидкости помогает поддерживать баланс электролитов, необходимых для передачи нервных импульсов, и предотвращает дегидратацию. О том,как обезвоживание может повлиять на головной мозг человека, можно прочитать здесь (недостаток воды проявляется ухудшением настроения, увеличением рисков проблем, связанных с ментальным здоровьем, а заодно скачком уровня гормона кортизола, который „запускает“ раздражительность, нервозность и общее напряжение – ред.). Идея, что мозг забирает строго 25% воды от общего содержания в теле, не подтверждена научными данными. Потребности в воде варьируются у разных людей и ситуаций.
Источники
Влияние обезвоживания на работу мозга на протяжении всей жизни
Американский институт исследований рака: щелочная диета: еще одно заявление о раке и диете
Институт исследований рака в Лондоне – разоблачение тринадцати распространенных мифов о раке