Teiginiai
Всемирная Организация Здравоохранения уже в 1972 году, выпустила меморандумы, в которых сообщила о создании вакцин, отключающих иммунитет человека, с целью вызвать геноцид человечества. Зловещие планы ВОЗ якобы доказывают исследования Патрика Джордана.
Verdiktas
Текст на фотографии из книги содержит много ложной и антинаучной информации. На самом же деле вакцины безопасны и предназначены для защиты людей от инфекционных болезней, а не для того, чтобы вредить людям. Наш вердикт – фейк.
Melo detektoriaus komentaras
1) Вакцины разработаны для укрепления иммунной системы, а не для её отключения. Вакцинация помогает организму распознавать и бороться с определенными инфекциями, создавая иммунную память. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) подтверждают, что вакцины безопасны и эффективны для предотвращения болезней. Хотелось бы отметить, что вакцины появились задолго до ВОЗ. Именно благодаря вакцинам человечеству удалось победить ряд смертельных болезней;
2) Вакцины могут содержать ослабленные или инактивированные вирусы, которые не могут вызвать болезнь, но обучают иммунную систему бороться с инфекцией. Национальные институты здравоохранения США (NIH) объясняют, что вакцины проходят строгие тесты на безопасность и эффективность. Здесь можно узнать о том, как выглядит процесс проверки безопасности использования вакцин в Европейском Союзе;
3) Цитокиновый шторм – это редкое и серьезное осложнение, которое может возникнуть при инфекциях или некоторых медицинских условиях. Это осложнение не является побочным эффектом вакцинации;
4) Патрик Джордан не является авторитетным исследователем, его утверждения не подтверждаются надежными научными данными. Та информация, которую нам удалось найти в сети, указывает на то, что Джордан является противником вакцинации и автором ряда книг, в которых пытается доказать опасность вакцинирования. Теории заговора основываются не на доказательствах, а на мифах и откровенной лжи и часто используются для того, чтобы вызвать панику;
Патрик Джордан ссылается на меморандумы ВОЗ, опубликованные в 1972 году. По мнению сторонников теории заговора, меморандумы подтверждают, что вакцины могут “выключить” иммунитет у людей и являются орудием геноцида, которое использует ВОЗ. Конспирологи ошибаются. Оба меморандума рассказывают о влиянии вирусов на организм человека и возможных опытах на животных.
- Источники
- Меморандум ВОЗ – воздействие вирусов на иммунную систему, иммунно-комплексные заболевания и иммунологические поражения, опосредованные антителами
- Меморандум ВОЗ – клеточный иммунитет, аутоиммунные заболевания, генетика и значение для клинических исследований
- Вакцины и болезни, которые они предотвращают
- Вакцины и иммунизация: что такое вакцинация?
- Центры по контролю и профилактике заболеваний США – безопасность вакцин
- Вакцины – история создания и применения
- Национальные институты здравоохранения США (NIH) – как выглядит процесс одобрения использования вакцин
- Одобрение использования вакцин в ЕС
- Цитокиновый шторм – что это такое