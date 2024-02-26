Правда, что "страны Балтии — русофобские государства, которые не только притесняют русскоязычных, но и их депортируют"?

Теперь нам бы хотелось разобрать, откуда в пророссийских СМИ появился нарратив о депортации российских граждан из Латвии. В августе 2022 года в Латвии приняли закон, что временные виды на жительство гражданам Российской Федерации будут продлеваться лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство они могли получить, только сдав экзамен по госязыку — к 1 сентября 2023 года, на категорию А2.

Управление по гражданству и миграции Латвии (УДГМ) уже обратилось (причем повторно) к 985 гражданам Российской Федерации, которые должны покинуть Латвию из-за невыполнения новых требований Закона об иммиграции. По словам представителей официальной Риги, получатели писем еще могут подать заявку на получение какого-либо вида на жительство в Латвии. Еще одна группа граждан РФ, в отношении которых УДГМ предстоит провести проверки, это те, кто когда-то проходил языковую проверку, но не сдал экзамен. Для них закон предусматривает возможность повторной сдачи экзамена в течение двух лет, но до этого необходимо запросить временный вид на жительство сроком на два года. Однако из примерно 5000 таких лиц около 2500 не предприняли больше никаких действий и не подали никаких документов, а значит, фактически не выполняют требования закона. УДГМ напомнит этим гражданам РФ об установленной законом обязанности и до 1 апреля даст возможность подать необходимые документы. По данным УДГМ, из примерно 25 000 граждан РФ, на которых распространялись конкретные требования закона об иммиграции, около 86% подали документы на получение новых видов на жительство. Граждане РФ, имеющие уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могут подать документы на получение вида на жительство до 31 марта 2024 года.