Правда, что "страны Балтии — русофобские государства, которые не только притесняют русскоязычных, но и их депортируют"?

Teiginiai
1) После того, как Латвия внесла изменения в эмиграционное законодательство, более тысячи русских людей подлежат депортации. Их уже сейчас притесняют и вынуждают добровольно покинуть Латвию, в противном случае им обещают создать невыносимые условия существования в Прибалтике;
3) Эстонский парламент после речи Путина отклонил законопроект о сносе мемориала павшим в годы Великой отечественной войны бойцам. Запрет на данные действия поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она даже заявила, что русскоязычные граждане являются частью общества Эстонии, и что ней в коем случае нельзя сносить советские памятники, чтобы не создавать напряженности в республике;
4) Путин констатировал факт, что депортация граждан, без всякого на то основания – это путь к будущим проблемам. Такие действия являются атаками на безопасность России;
5) Страны Балтии находятся под защитой НАТО, но в случае реального противостояния с Россией им это вряд ли поможет.
Verdiktas
Видеоролик, в котором говорится о том, "страны Балтии — русофобские государства, в которых не только притесняют русскоязычных, но и их депортируют", является примером пророссийской пропаганды, попыткой манипуляции фактами. Наш вердикт – практически все, о чем говорится в ролике – пропаганда и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Нарратив о том, что русские школы, русская культура и права русскоязычных в Литве и других странах Балтии попираются и грубо нарушаются, является чрезвычайно популярным в среде пророссийских блогеров и кремлевских СМИ. Ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не являются русофобскими странами. По данным литовского Министерства образования, науки и спорта в Литве действует 39 школ с польским языком обучения и 26 школ с русским языком обучения. В Вильнюсе функционирует Старый театр (в котором даются представления на русском языке), а также проходят те или иные события, связанные с русской культурой.
Число этнических русских и их процентная доля как в населении Литвы, так и других стран Балтии сократилось. Однако подобная тенденция касается граждан всех национальностей, проживающих на территории Литвы, что подтверждают результаты последней переписи населения. Кроме того, несмотря на некоторое сокращение уровня владения русским языком, он по-прежнему остается востребованным, а хорошее знание его является конкурентным преимуществом.
У русскоязычных читателей и радиослушателей как в Литве так и других странах Балтии есть неограниченный доступ к телеканалу “Дождь”, русской службе BBC, русской службе Deutsche Welle, телеканал “Настоящее Время”, Радио Свобода и многим, многим другим русскоязычным источникам информации. Помимо этого в Литве у русскоязычных есть доступ к ведущему и самому популярному в Литве информационному порталу на русском языке - RU.DELFI.LT, а также ЛРТ – новостному порталу на русском и польском языках, R RADIO LT (Родное радио), “Радио Радуга” (Клайпеда), NEWS.TTS.LT (Висагинас), телеканал “Дождь”, русской службе BBC, русской службе Deutsche Welle. В Латвии, местные новости на русском языке можно прочитать на сайте издания Чайка, RU.DELFI.LV и на LSM.lv - объединенном новостном портале Латвийского радио и Латвийского Телевидения. В Эстонии – RUS.DELFI.EE, RUS.POSTIMESS.EE, RUS.ERR.EE и телевизионный канал ETV+.
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Теперь нам бы хотелось разобрать, откуда в пророссийских СМИ появился нарратив о депортации российских граждан из Латвии. В августе 2022 года в Латвии приняли закон, что временные виды на жительство гражданам Российской Федерации будут продлеваться лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство они могли получить, только сдав экзамен по госязыку — к 1 сентября 2023 года, на категорию А2.
Управление по гражданству и миграции Латвии (УДГМ) уже обратилось (причем повторно) к 985 гражданам Российской Федерации, которые должны покинуть Латвию из-за невыполнения новых требований Закона об иммиграции. По словам представителей официальной Риги, получатели писем еще могут подать заявку на получение какого-либо вида на жительство в Латвии. Еще одна группа граждан РФ, в отношении которых УДГМ предстоит провести проверки, это те, кто когда-то проходил языковую проверку, но не сдал экзамен. Для них закон предусматривает возможность повторной сдачи экзамена в течение двух лет, но до этого необходимо запросить временный вид на жительство сроком на два года. Однако из примерно 5000 таких лиц около 2500 не предприняли больше никаких действий и не подали никаких документов, а значит, фактически не выполняют требования закона. УДГМ напомнит этим гражданам РФ об установленной законом обязанности и до 1 апреля даст возможность подать необходимые документы. По данным УДГМ, из примерно 25 000 граждан РФ, на которых распространялись конкретные требования закона об иммиграции, около 86% подали документы на получение новых видов на жительство. Граждане РФ, имеющие уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могут подать документы на получение вида на жительство до 31 марта 2024 года.
На основании этой информации можно сделать вывод, что правительство Латвии сделало все, чтобы выполнить и букву закона, и как можно больше облегчить гражданам РФ получение либо вида на жительство в Латвии, либо сдачу экзамена.
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О перипетиях по закону о советских памятников в Эстонии можно подробно прочитать здесь и здесь. Закон был принят в феврале 2023 года, то есть задолго до речи Путина, на которую ссылаются авторы видеоролика. В марте того же года, Алар Карис, президент Эстонии, не провозгласил принятые поправки, поскольку они противоречат Конституции.
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Литва, Латвия и Эстония не только находятся под защитой НАТО, но и являются членами Североатлантического Альянса. Пятая статья Североатлантического договора гласит:
„Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.“
Пророссийские блогеры и средства массовой информации часто рассуждают о том, что в случае конфликта с НАТО, Североатлантический Альянс не будет защищать страны входящие в его состав. Однако именно пятая статья Североатлантического договора является краеугольным фундаментом НАТО, приверженность которому неоднократно подтвердили ведущие западные политики, в словах которых нет оснований сомневаться.
- Источники
- Количество школ национальных меньшинств в Литве
- Данные переписи населения Литвы за 2021 гог
- Неизвестно, сколько граждан РФ в итоге будут подлежать принудительному выдворению — министр
- УДГМ повторно обратилось почти к тысяче граждан РФ, подлежащим выдворению
- Кая Каллас: нужно дальше работать над законом о советских памятниках
- Каллас о демонтаже советских памятников: «Мы должны двигаться в этом вопросе вперед»
- Североатлантический договор – полный текст
- Байден в Вильнюсе: пятую статью воспринимаем буквально