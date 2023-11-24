Правда, что "соль в ближайшем будущем заменят на искусственную от Билла Гейтса, в составе которой будет мРНК"

 
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Bill Gates
Bill Gates
ФОТО: AFP / Scanpix
В социальных сетях появились сообщения, в которых говорится о том, что “планируется начать замену соли на искусственную, в составе которой будет мРНК и вредные химикаты”. Объясняем, что авторы таких сообщений ошибаются – никто и нигде соль на искусственную менять не планирует.

Тезисы


Управление по контролю за продуктами и лекарствами США планирует заменить большую часть соли в Америке новой синтетической солью Билла Гейтса, которая будет содержать мРНК химикаты компании, производящие поддельную соль. Всё это финансируется Биллом Гейтсом. Эти опасные заменители, как правило, используют хлорид калия, MSG и другие опасные химические вещества для имитации вкуса настоящей соли.

Вердикт


Мы выяснили, что, во-первых, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США – НЕ планирует обязать производителей пищи вместо натуральной соли использовать в продуктах синтетическую соль. Во-вторых, в составе заменителей соли мРНК – отсутствуют. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Комментарий Детектор лжи


Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в марте нынешнего 2023 года выступило с предложением внести поправки в стандарты идентичности для продуктов питания (SOI). FDA надеется, что благодаря использованию заменителей соли в продуктах получится сократить потребление натрия, что поможет снизить риск высокого кровяного давления, основной причины сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Отметим, что заменители соли (хлорид калия, хлорид кальция, лития, магния или сульфат магния) мРНКне содержат.

Скриншот из ложного поста

Представители Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявляют, что “предлагаемое правило обеспечит производителям гибкость и будет способствовать инновациям в отрасли для снижения содержания натрия в стандартизированных продуктах питания. Предлагаемое правило не содержит перечня разрешенных заменителей соли, однако в нем четко указано, что для частичной или полной замены добавленного хлорида натрия должны использоваться безопасные и подходящие ингредиенты, которые выполняют функции соли в пищевых продуктах”. Обращаем внимание, что, по словам FDA, “это предложение не потребует от производителей замены соли заменителями соли”.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения среднее потребление соли в мире оценивается в 10,8 грамма в день, что более чем вдвое превышает рекомендацию ВОЗ, составляющую менее 5 граммов соли в день (одна чайная ложка). Употребление слишком большого количества соли делает ее главным фактором риска смертности, связанной с диетой и питанием. Появляется все больше данных, подтверждающих связь между высоким потреблением натрия и повышенным риском других заболеваний, таких как рак желудка, ожирение, остеопороз и заболевания почек. Согласно расчетам, внедрение экономически эффективных мер политики по снижению потребления натрия может до 2030 г. сохранить жизнь как минимум 7 миллионов человек во всем мире.

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