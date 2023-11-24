Правда, что "соль в ближайшем будущем заменят на искусственную от Билла Гейтса, в составе которой будет мРНК"

Представители Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявляют , что “предлагаемое правило обеспечит производителям гибкость и будет способствовать инновациям в отрасли для снижения содержания натрия в стандартизированных продуктах питания. Предлагаемое правило не содержит перечня разрешенных заменителей соли, однако в нем четко указано, что для частичной или полной замены добавленного хлорида натрия должны использоваться безопасные и подходящие ингредиенты, которые выполняют функции соли в пищевых продуктах”. Обращаем внимание, что, по словам FDA, “это предложение не потребует от производителей замены соли заменителями соли”.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения среднее потребление соли в мире оценивается в 10,8 грамма в день, что более чем вдвое превышает рекомендацию ВОЗ, составляющую менее 5 граммов соли в день (одна чайная ложка). Употребление слишком большого количества соли делает ее главным фактором риска смертности, связанной с диетой и питанием. Появляется все больше данных, подтверждающих связь между высоким потреблением натрия и повышенным риском других заболеваний, таких как рак желудка, ожирение, остеопороз и заболевания почек. Согласно расчетам, внедрение экономически эффективных мер политики по снижению потребления натрия может до 2030 г. сохранить жизнь как минимум 7 миллионов человек во всем мире.