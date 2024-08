Правда, что „согласно Хартии Земли, предполагается отобрать у фермеров землю, передать крупным агрохолдингам и переселить сельское население в мегаполисы“?

О том , как будет выглядеть жизнь в 2030 году, если странам, входящим в состав Европейского Содружества, получится добиться реализации целей пакета „Fit for 55“, можно узнать здесь. Противники реализации целей пакета „Fit for 55“ называют их нереальными и оторванными от действительности. С критикой пакета „Fit for 55“ можно ознакомиться здесь. Ни один из упомянутых документов, ни Хартия Земли, ни пакет „Fit for 55“ не предусматривают насильственного переселения сельского населения в мегаполисы.