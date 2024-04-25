Правда, что "смотреть на солнце, то можно улучшить зрение"?

Животные смотрят на солнце, руководствуясь инстинктами: животные могут случайно взглянуть на солнце, но нет никаких научных доказательств, что делают они это регулярно, или что это обусловлено инстинктами. Животные, как и люди, могут испытывать дискомфорт или даже повреждение глаз при длительном воздействии яркого света.

Важность солнечного света для зрения и улучшение зрения через практику взгляда на солнце: Солнечный свет имеет ряд преимуществ для здоровья, например, способствует производству витамина D, но нет научных доказательств, что прямой взгляд на солнце улучшает зрение. Наоборот, такая практика может быть вредной. Уильям Бейтс, офтальмолог из США в начале XX столетия разработал метод по улучшению зрения без помощи корректирующих очков. Метод Бейтса состоял в том числе и из воздействия на глаза при помощи солнечного света (соляризация – ред.). Тем не менее, остальные ученые до сих пор скептически настроены по отношению к методу Бейтса и считают его антинаучным. С критикой метода Бейтса можно ознакомиться здесь и здесь. Подчеркиваем – умеренное воздействие солнечного света может быть полезным, но смотреть на солнце не рекомендуется без защиты для глаз.