Правда, что "ртуть не опасна и использовалась для выработки атмосферного электричества, а ее запретили, чтобы спрятать сакральные знания"?

“Главная часть, которую исполнители воли нынешних поработителей Земли изъяли из всех установок, исправно функционирующих до 20-х годов прошлого века — это ртуть или ее сплав амальгама. Ртуть объявили ядовитой и уголовно преследуют за ее использование с целью не дать восстановить эфирную энергетику. Наши предки освещали и отапливали атмосферным электричеством целые города. Ртуть обладает свойством концентрировать положительный заряд, а носителем положительного заряда является эфир – субстанция, которая является строительным элементом вихревого атомного ядра и его внешней оболочки. Но одной ртути, конечно, недостаточно для выработки атмосферного электричества. Необходимы специальные сооружения, например, такие, которыми мы сейчас считаем храмами и церквями. Различные старинные строения возводились по определенной архитектуре и прослеживаются по все планете. Надеюсь, уже не является шоком, что вся наука – это одна громадная ложь, все учебники переписаны, тайные знания находятся за семью печатями, а ртуть один из важнейших элементов для бесплатного электричества, а не яд”.