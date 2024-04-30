2024.04.30 09:04

Правда, что "Россия отключила спутниковую связь Прибалтике на 63 часа"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Российские средства массовой информации запустили в эфир очередную мистификацию: в “рамках мести за учения НАТО, Россия отключила спутниковую связь Прибалтике на 63 часа”, в результате чего в Литве, Латвии и Эстонии произошел транспортный коллапс. На самом деле ничего подобного не было, а коллапс, если и был, то только в воспаленных умах пропагандистов, сочиняющих сказки по заказу российских СМИ.

Teiginiai


“Вся Прибалтика пришла в ужас после того, как лишилась спутниковой связи и других способов навигации на целых 63 часа. <...> В течение двух с половиной суток ни один из самолётов стран Прибалтики не мог взлететь. Точно так же ни один корабль не вышел из порта, а автовладельцам Латвии, Эстонии и Литвы пришлось передвигаться без GPS навигаторов”.

Verdiktas


Ни воздушное сообщение, ни движение кораблей, ни транспортное сообщение не прерывались в Литве, Латвии и Эстонии ни на секунду. Поэтому информация, которая разошлась в ряде российских средств массовой информации о том, „что Россия якобы смогла отключить спутниковую связь для Литвы, Латвии и Эстонии так, что в течение двух с половиной суток ни один из самолётов стран Прибалтики не мог взлететь. Точно так же ни один корабль не вышел из порта, а автовладельцам Латвии, Эстонии и Литвы пришлось передвигаться без GPS навигаторов” – дезинформация и ложь.

Melo detektoriaus komentaras


Для того, чтобы убедиться, говорят ли российские СМИ правду об отключении спутниковой связи в Литве, Латвии и Эстонии на 63 часа, достаточно проверить сайт крупнейших информационных порталов в странах Балтии и сайты, которые отслеживают воздушное и морское сообщение. Flightradar24, один из самых популярных в мире сайтов, отслеживающих воздушное сообщение в мире, сообщает, что в течение апреля перебоев с воздушным сообщением не было, и самолеты садились и взлетали из аэропортов стран Балтии без проблем и вовремя.

Скриншот из социальных сетей

Откровений российских СМИ не подтверждает и сайт-трекер, отслеживающий морские пассажирские и грузовые перевозки. Ни сайты государственных телерадиокомпаний стран Балтии (ЛРТ в Литве, ЛТВ в Латвии и ERR в Эстонии), ни информационные порталы (DELFI, 15min.lt – в Литве; LSM.lv, RUS.TVNET.lt – в Латвии, Postimees.ee, DELFI – в Эстонии) также ничего не сообщают о том, что якобы случился масштабный транспортный коллапс, о котором сообщали российские издание. Международные информационные агентства (Reuters, BBC, DW, RFI и AFP) подтверждают, что никакого транспортного коллапса и отключения спутниковой связи в странах Балтии не было.

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