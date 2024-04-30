Правда, что “реальная причина изменения климата – это внешнее космическое излучение”?

Teiginiai
“Реальная причина изменения климата – это внешнее космическое излучение. Если бы на планете никого не было, это все равно происходило бы, так как это происходит на других планетах нашей солнечной системы, где никого нет, и никто не ездит на машинах. Будет много землетрясений, потому что между верхней мантией и корой магма будет более текучей и жидкой. Будет больше ураганов и торнадо, и все это из-за поступающего солнечного тепла. Это действительно конец света.”
Verdiktas
Научные источники поддерживают выводы о том, что основной причиной современных изменений климата является деятельность человека. Нет никаких убедительных доказательств того, что космическое излучение или изменения на других планетах имеют решающее значение для климата Земли. Наш вердикт: в видеоролике озвучивается псевдонаучная теория, а поэтому сам видеоролик является ничем иным, как манипуляцией.
Melo detektoriaus komentaras
Внешнее космическое излучение: роль космического излучения в изменении климата крайне мала по сравнению с такими факторами как парниковые газы. Исследования показывают, что основным двигателем текущих изменений климата является увеличение концентрации углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере, вызванное деятельностью человека, в частности сжиганием ископаемого топлива. С информацией о том, как изменение климата влияет на природу и жизнь людей можно ознакомиться здесь и здесь.
Изменение климата на других планетах: изменения климата на некоторых других планетах и спутниках Солнечной системы вызваны целым рядом причин, специфичных для каждого тела, включая вулканическую активность, изменения в орбитах и осевом вращении. Эти процессы не связаны с изменениями климата на Земле.
Связь между магмой, землетрясениями и климатом: связь между климатом и увеличением текучести магмы, ведущей к землетрясениям, не поддерживается научными данными. Землетрясения возникают из-за тектонических движений плит, а не из-за изменений климата. По данным Геологической службы США, единственная корреляция, которая была отмечена между землетрясениями и погодой, заключается в том, что большие изменения атмосферного давления, вызванные сильными штормами, такими, как ураганы, иногда вызывают „медленные землетрясения”, которые высвобождают энергия в течение сравнительно длительных периодов времени и не приводит к сотрясению земли, как это происходит при традиционных землетрясениях.
- Источники
- Как глобальное потепление разрушает жизнь на Земле
- Причины изменения климата
- Влияние деятельности человека на климат
- Климатические мифы: все дело в космическом излучении
- Исследование утверждает, что нет доказательств того, что космические лучи вызывают глобальное потепление
- Почему солнечная активность и космическое излучение не может объяснить глобальное потепление
- Какова связь между космическим излучением и изменением климата?
- Какие изменения климата происходят на других планетах Солнечной системы?
- Изменение климата на других планетах
- Может ли климат влиять на появление землетрясения или нет?
- Как изменение климата может повлиять на штормы в тропических океанах Земли
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