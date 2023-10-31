Правда, что прививки "знаменитостям делали при помощи бутафорских шприцов"?

Тезисы

Видео демонстрирует кадры с процессом использования бутафорского шприца, весь видеоряд сопровождает надпись – "вот таким шприцем колят высокопоставленных особ – вжик и готово?"

Вердикт

Видеофейк распространяется в социальных сетях и интернете практически с начала международной кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19. Однако доказательств, что такие шприцы использовались для вакцинации политиков или известных людей – нет. Наш вердикт: такие обвинения – манипуляция и фейк.

Комментарий детектор лжи

Бутафорские шприцы такого типа используются во время фото и видеосъемок чтобы сымитировать введение препаратов или прием наркотиков. По похожему принципу работают бутафорское холодное оружие, которое используется в ТВ и кинопродукции. Всю эту продукцию можно без особых проблем приобрести в разных интернет-магазинах.