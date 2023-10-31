Правда, что прививки "знаменитостям делали при помощи бутафорских шприцов"?

 
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Švirkštas
Švirkštas
ФОТО: Shutterstock
В социальных сетях появилось видео, в котором говорится о том, что знаменитости и политики на самом деле не прививались от коронавируса, так как для прививок использовались бутафорские шприцы. Мы не могли пройти мимо, решили проверить видео и выяснили, что его создатели манипулируют зрителями.

Тезисы

Видео демонстрирует кадры с процессом использования бутафорского шприца, весь видеоряд сопровождает надпись – "вот таким шприцем колят высокопоставленных особ – вжик и готово?"

Вердикт

Видеофейк распространяется в социальных сетях и интернете практически с начала международной кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19. Однако доказательств, что такие шприцы использовались для вакцинации политиков или известных людей – нет. Наш вердикт: такие обвинения – манипуляция и фейк.

Комментарий детектор лжи

Бутафорские шприцы такого типа используются во время фото и видеосъемок чтобы сымитировать введение препаратов или прием наркотиков. По похожему принципу работают бутафорское холодное оружие, которое используется в ТВ и кинопродукции. Всю эту продукцию можно без особых проблем приобрести в разных интернет-магазинах.

Ложь

Бутафорские шприцы легко отличить от настоящих, которые используются медиками. Шприц-обманка внутри белый (или другого цвета), так маскируется емкость, в которую переходит жидкость. На фото и видео четко видно, что для вакцинации и политиков и знаменитостей используются настоящие, а не бутафорские шприцы-обманки. Здесь можно посмотреть репортаж, во время которого велись съемки вакцинации Гитанаса Науседы, президента Литвы. Четко и ясно видно, что медсестра для того, чтобы ввести президенту вакцину от коронавируса, использовала обычный медицинский шприц, а не бутафорский. Настоящий, а не бутафорский шприц использовался и для вакцинации Ингриды Шимоните, премьер-министра Литвы.

На сегодняшний день во всем мире около 5.5 миллиарда человек получило хоть одну дозу вакцины против COVID-19. Большинство из них получило свою прививку от коронавируса совсем не перед камерами, а поэтому ни у них, ни у медперсонала не было никакой нужды фальсифицировать введение вакцины.

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