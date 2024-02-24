Правда, что "прививка – это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых"?

Автор видеоролика, когда ссылаются на интервью Аттали в 1981 году, вероятно, имеют в виду интервью, которое Аттали дал журналисту Мишелю Саломону и было опубликовано в книге „L’avenir du Futur” (Future life). Однако в этой книге нет цитаты Жака Аттали, в которой бы говорилось о сокращении населения планеты. Жак Аттали лишь отметил, что человек, который старше 60 – 65 лет, живет больше, чем производит, и это стоит обществу дороже. В другой цитате Аттали сказал: гораздо лучше, чтобы человеческая машина внезапно останавливалась, а не постепенно деградировала. Аттали объяснил, что целью индустриального общества должно быть не увеличение продолжительности жизни, а обеспечение того, чтобы человек в течение установленного периода жизни жил как можно лучше, и его расходы на здравоохранение были как можно меньшими.