Правда, что "прививка – это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых"?

Teiginiai
В 1981 году Жак Аттали сообщил в интервью: „прививка – это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых. В будущем речь пойдет о поиске способа сокращения популяции. Начнем со старых, потому что, как только они превышают 60–65 лет, то это начинает дорого обходиться обществу…Мы также, очевидно, не сможем протестировать миллионы и миллионы людей на интеллект, поэтому мы создадим или спровоцируем пандемию, нацеленную на конкретных людей. Настоящий экономический кризис, вирус, поражающий старых и толстых и неважно каких еще. И слабые поддадутся ему, а испуганные и глупые поверят в него и еще будут просить лечить их нашими же препаратами.”
Verdiktas
Слова Жака Аттали вырваны из контекста, превратно истолкованы и частично сфабрикованы. На самом деле французский экономист ничего подобного не только не говорил, но даже об этом и не заикался. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Автор видеоролика, когда ссылаются на интервью Аттали в 1981 году, вероятно, имеют в виду интервью, которое Аттали дал журналисту Мишелю Саломону и было опубликовано в книге „L’avenir du Futur” (Future life). Однако в этой книге нет цитаты Жака Аттали, в которой бы говорилось о сокращении населения планеты. Жак Аттали лишь отметил, что человек, который старше 60 – 65 лет, живет больше, чем производит, и это стоит обществу дороже. В другой цитате Аттали сказал: гораздо лучше, чтобы человеческая машина внезапно останавливалась, а не постепенно деградировала. Аттали объяснил, что целью индустриального общества должно быть не увеличение продолжительности жизни, а обеспечение того, чтобы человек в течение установленного периода жизни жил как можно лучше, и его расходы на здравоохранение были как можно меньшими.