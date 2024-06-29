Правда, что “при помощи Германской новой медицины можно вылечить рак”?

“Для супер-капиталистов будет совершенно неприемлемо, если вся эта химия вдруг станет просто не нужна. На сегодняшний день так называемая химиотерапия, псевдо-терапия, убивает 98 процентов пациентов. За курс химии, этой псевдо-терапии, каждый из больных отдаст от трехсот до пятисот тысяч марок (очевидно, видео записывалось, когда в Германии еще не было евро – ред.) в кассу. Курс реабилитации в Новой медицине может стоить всего пять или десять тысяч марок, и человек после этого может еще жить лет тридцать или сорок. Эта ситуация настолько чудовищная, что один профессор, специалист по истории естественных наук из Бонна сказал, что это одно из величайших и страшнейших преступлений против человечества за всю его историю”, – заявляет Рик Геерд Хамер.