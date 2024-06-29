Правда, что “при помощи Германской новой медицины можно вылечить рак”?

Teiginiai
“Рике Геерд Хамер. Хамер был медиком, онкологом, биологом, изобретателем медицинских приборов, которыми до сих пользуются в медицине. Создатель Германской новой медицины. Онколог (в прошлом), который против химиотерапии. Помог тысячам больных раком восстановиться без химии”, – анонсирует создательница видеоролика.
***
“Для супер-капиталистов будет совершенно неприемлемо, если вся эта химия вдруг станет просто не нужна. На сегодняшний день так называемая химиотерапия, псевдо-терапия, убивает 98 процентов пациентов. За курс химии, этой псевдо-терапии, каждый из больных отдаст от трехсот до пятисот тысяч марок (очевидно, видео записывалось, когда в Германии еще не было евро – ред.) в кассу. Курс реабилитации в Новой медицине может стоить всего пять или десять тысяч марок, и человек после этого может еще жить лет тридцать или сорок. Эта ситуация настолько чудовищная, что один профессор, специалист по истории естественных наук из Бонна сказал, что это одно из величайших и страшнейших преступлений против человечества за всю его историю”, – заявляет Рик Геерд Хамер.
Verdiktas
Рике Геерд Хамер действительно был врачом, но его методы и теории не признаны научным сообществом из-за отсутствия доказательств их эффективности и безопасности. Более того, известны сотни случаев, когда пациенты Хамера умирали в результате применения методы “Германской новой медицины”.Химиотерапия, хотя и имеет побочные эффекты, остаётся одним из основных методов лечения рака с доказанной эффективностью. Наш вердикт – фейк и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Рике Геерд Хамер действительно был дипломированным врачом и работал в качестве онколога. Однако его лицензия на медицинскую практику была отозвана в 1986 году из-за его нетрадиционных методов лечения, которые были признаны опасными и ненаучными. Хамер разработал теорию, известную как “Германская Новая Медицина” (GNM), утверждая, что все болезни, включая рак, вызваны психосоматическими конфликтами. Эта теория не признаётся научным сообществом, так как не имеет доказательной базы и противоречит современным медицинским знаниям о патогенезе заболеваний. Подробно с критикой и разбором по полочкам почему “Германская Новая Медицина” – неработающая теория рассказал Александр Панченко, биолог и популяризатор науки.
Все рецензированные статьи о научных исследования можно просмотреть в общедоступной базе данных Pubmed. Нет ни одной ссылки на открытия Новой германской медицины. Ни Немецкий регистр клинических испытаний, ни Европейский регистр клинических испытаний также не содержат информации о “Новой немецкой медицине”. Журналистка Криста Федершпиль, которая специализируется в области медицины, оценивает до 500 смертей в результате советов Хамера. Список жертв “Германской новой медицины”, составленный блогером Арибертом Декерсом на сайте ariplex.com, включал 149 записей об умерших пациентах.
В феврале 1993 года Хамер был приговорён Кёльнским окружным судом к 4 месяцам лишения свободы из-за дела пациента, страдавшего раком кости и в итоге потерявшего ногу; Хамер объяснял суду, что оказывал не лечение рака, а лишь “первую медицинскую помощь”, поскольку считал проблемы пациента с ногой лишь следствием перелома. Во Франции он был осуждён судом за мошенничество и врачебную практику без лицензии – сначала в марте 2000 года к 18 месяцам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение, а затем ещё раз в 2004 году судом в Шамбери к трём годам лишения свободы; иск к Хамеру подавали родственники нескольких больных раком, под влиянием Хамера отказавшихся от традиционного лечения. 9 сентября 2004 года Хамер был экстрадирован из Испании во Францию и отбыл в тюрьме около половины срока.
Лечение рака осуществляется с помощью хирургии, химиотерапии, радиотерапии и других медицинских методов. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака. Узнать о причинах и факторах, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, можно здесь.
- Источники
- Рике Геерд Хамер – биография
- Все болезни от нервов: что не так с Германской Новой Медициной
- Германская Новая Медицина: Еврейский заговор против человечества!
- Pubmed – база данных о научных исследованиях, информации о Новой германской медицине не содержит
- Онкологические заболевания – причины, диагностика и лечение
- Методы лечения онкологических заболеваний и их побочные эффекты
- Немецкий регистр клинических испытаний – база данных
- Список жертв “Германской новой медицины” составленный блогером Арибертом Декерсом