Правда, что "президент США Джо Байден заявил, будто Америке сейчас не до Зеленского и Украины"?

Выступая после подписания закона, Байден однозначно высказался по поводу Владимира Путина: „Мы все вместе выступаем против этого жестокого диктатора. Как я уже несколько месяцев доказывал, это прямо, непосредственно отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Если банда Путина одержит победу на Украине, следующим шагом российских сил вполне может стать прямое нападение на союзника по НАТО, и вы все прекрасно знаете: первое, что приходит на ум, — это пятая статья Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одного является нападением на всех. Если Путин нападает на союзника по НАТО, как он сегодня нападает на Украину, у нас не будет другого выбора, кроме как прийти им на помощь, точно так же, как наши союзники по НАТО пришли нам на помощь после терактов 11 сентября. Вот почему мы сейчас увеличиваем поддержку Украины, чтобы остановить Путина и не втянуть США в войну в Европе и в будущем”, – добавил президент США.