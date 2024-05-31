Правда, что "президент Российской Федерации подписал указ о выплатах от восьмисот до тысячи ста евро людям, рожденным в СССР"?

Ни один из вышеупомянутых официальных источников информации не содержит никаких данных о том, что глава России мог подписать такой закон о выплатах людям, родившимся в СССР. На всякий случай еще раз напоминаем, что стоит внимательно и критично воспринимать информацию, которая распространяется в социальных сетях, так как за ее распространением могут стоять мошенники.