Правда, что „председательство Венгрии в Совете ЕС приведет к хаосу и массовым беспорядкам”?

Teiginiai
1) С 1 июля в Европе начнется хаос, поскольку Венгрия начнет свое председательство в Совете ЕС;
2) Этот факт стал причиной, почему Эммануэль Макрон распустил французский парламент и объявил досрочные выборы;
3) Начало хаоса должно совпасть с началом „правления” „прорусской” Венгрии и ее лидера в Совете ЕС;
4) В результате выборов во Франции премьер-министром станет Жордан Барделла, которому устроят “небо с овчинку”, чтобы позволить Макрону снова пойти на выборы на контрасте спокойствия и хаоса;
Verdiktas
Данное видео является манипуляцией, где перекручиваются факты, а тезисы, озвучиваемые автором, содержат элементы лжи и конспирологии. Данное видео можно считать набором оценочных суждений его автора, а картина мира, преподносимая зрителю, далека от реальности. Наш вердикт – неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Данное видео является рассуждениями дилетанта с претензией на экспертизу в сфере европейской политики, разбавленных конспирологией. Для опровержения тезисов видео разберем три тематических блока.
Первым из них является информация о председательстве Венгрии в Совете ЕС, которое начнется 1 июля 2024 г. По своей сути, председательство в Совете Европейского Союза заключается в координации работы Совета ЕС, планировании и проведении заседаний и представительстве Совета перед другими институтами ЕС. В Совете ЕС председательство передается от одной страны-члена к другой каждые шесть месяцев по заранее установленному ротационному графику. Таким образом, каждое государство-член ЕС имеет возможность возглавить Совет и внести свой вклад в определение приоритетов и направлений развития Европейского Союза. При этом график ротации утверждается заранее на годы вперед, что позволяет каждой стране обстоятельно подготовиться. Это позволяет государствам-членам готовиться к этому важному периоду. Простой поиск на официальных ресурсах ЕС показывает, что уже сейчас известно, какие страны будут председательствовать в Совете ЕС вплоть до конца 2030 г
Но будет ли Венгрия “править”, как утверждает рассказчица? Ответ на этот вопрос – нет. Действительно, у страны-председательницы есть возможности для определения повестки дня ЕС посредством установления приоритетов на время своего мандата. Эта информация является публичной, и с программой и приоритетами венгерского председательства можно ознакомиться здесь. Тем не менее, Венгрия, как и любая другая страна-председательница, не может единолично принимать решения или кому-то что-то указывать. Иначе говоря, ее действия регламентированы правилами и интересами ЕС и должны учитывать мнение других государств-членов. И в этом смысле председательство Венгрии качественно ничем не отличается от председательств других стран
Второй блок касается Франции. Ее президент Эммануэль Макрон объявил о досрочных выборах в связи с нарастанием политического кризиса и давления со стороны оппозиционных партий. Они состоятся 30 июня и 7 июля. Решение о досрочных выборах было на фоне неудачных результатов президентской партии “Возрождение” на недавних выборах в Европарламент. На них они стали вторыми, получив 14,56% голосов и потеряв целых 10 мандатов. А победителем стало “Национальное объединение” (ранее известное, как “Национальный фронт”) с 31,50%. Макрон надеется, что новые выборы помогут разрешить политический кризис. При этом он заявил, что решение о досрочных выборах является актом доверия к французскому народу и его способности “сделать справедливый выбор для себя и для будущих поколений”. Даже если в результате выборов премьер-министром станет Жордан Барделла или Марин Ле Пен, то это будет выбором самих французов, сделанным на демократических и свободных выборах. В любом случае, возможный приход к власти “Национального объединения” никак не поменяет системы государственной власти со всеми ее системой сдержек и противовесов. Кроме того, на 26 апреля запланирована встреча Эммануэля Макрона с Виктором Орбаном в Париже, где два лидера планируют обсудить вопросы, связанные с венгерским председательством в Совете ЕС. Это лишь свидетельствует о том, что известные всем разногласия во взглядах между Орбаном и Макроном по поводу того, как должен развиваться ЕС, являются частью естественного политического процесса в рамках ЕС и никак не делают венгерское председательство каким-то особенным.
Третий блок касается якобы “прорусскости” Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана. Действительно, он имеет достаточно тесные экономические и политические связи с Россией и неоднократно высказывал необходимость улучшения отношений с Москвой. Например, Венгрия сотрудничает с Россией в энергетической сфере, касающейся расширения АЭС "Пакш", и этот проект выведен из очередного 14-го пакета санкций ЕС против Кремля.
Однако утверждение о пророссийской направленности Венгрии не является полностью верным. Во-первых, Венгрия, как член ЕС, поддерживала санкции ЕС против России. Это свидетельствует о приверженности Венгрии общим европейским принципам и обязательствам в рамках ЕС. А исключение из рестрикций вопросов, связанных с АЭС “Пакш”, лишь свидетельствует о том, что Будапешт таким образом лоббирует собственные экономические интересы. Во-вторых, позиция Венгрии в отношении Украины, которая многими ошибочно интерпретируется как пророссийская, обусловлена в первую очередь заботой Будапешта о провах венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгрия обеспокоена языковыми и образовательными правами своих соотечественников в Украине и стремится их защищать на международных площадках с помощью дипломатии. Эта позиция направлена на поддержку национальных меньшинств, а не на продвижение пророссийской политики. Она в целом соответствует действиям Венгрии в отношении венгерских меньшинств в Словакии, Румынии, Словении или Сербии, где Будапешт также активно поддерживает соотечественников и защищает их права и культурные интересы. C 2010 г., когда Виктор Орбан пришел к власти, на проекты поддержки заграничных венгров было потрачено более 500 миллиардов форинтов (примерно 1,26 миллиардов евро), а помощь адресно получили около 34 тыс. организаций.
Поэтому, подводя итоги, нам бы хотелось отметить, что заявления автора ТikTok-канала @papa_budet_v_shoke – это манипуляции, где автор подтасовывает факты, привнося в них элементы лжи и конспирологии. Это не единственное видео на данном канале, где используется подобный подход. Наш совет читателю – всегда ищите первоисточники информации и делайте собственные выводы.
- Источники
- Council Decision (EU) 2016/1316 of 26 July 2016 amending Decision 2009/908/EU, laying down measures for the implementation of the European Council Decision on the exercise of the Presidency of the Council, and on the chairmanship of preparatory bodies of the Council
- ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė
- The Hungarian presidency programme
- Макрон объявил о внеочередных выборах во Франции
- Viktor Orban reçu mercredi par Emmanuel Macron à déjeuner à l'Elysée
- Проект строительства АЭС “Пакш-2” в Венгрии выведен из очередного пакета санкций
- Венгрия одобрила санкции против РФ после обещания ЕС не принимать меры против АЭС “Пакш-2”
- Government earmarks 2 billion HUF for supporting Hungarian organizations across borders