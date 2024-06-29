Правда, что „председательство Венгрии в Совете ЕС приведет к хаосу и массовым беспорядкам”?

Второй блок касается Франции. Ее президент Эммануэль Макрон объявил о досрочных выборах в связи с нарастанием политического кризиса и давления со стороны оппозиционных партий. Они состоятся 30 июня и 7 июля. Решение о досрочных выборах было на фоне неудачных результатов президентской партии “Возрождение” на недавних выборах в Европарламент. На них они стали вторыми, получив 14,56% голосов и потеряв целых 10 мандатов. А победителем стало “Национальное объединение” (ранее известное, как “Национальный фронт”) с 31,50%. Макрон надеется, что новые выборы помогут разрешить политический кризис. При этом он заявил, что решение о досрочных выборах является актом доверия к французскому народу и его способности “сделать справедливый выбор для себя и для будущих поколений”. Даже если в результате выборов премьер-министром станет Жордан Барделла или Марин Ле Пен, то это будет выбором самих французов, сделанным на демократических и свободных выборах. В любом случае, возможный приход к власти “Национального объединения” никак не поменяет системы государственной власти со всеми ее системой сдержек и противовесов. Кроме того, на 26 апреля запланирована встреча Эммануэля Макрона с Виктором Орбаном в Париже, где два лидера планируют обсудить вопросы, связанные с венгерским председательством в Совете ЕС. Это лишь свидетельствует о том, что известные всем разногласия во взглядах между Орбаном и Макроном по поводу того, как должен развиваться ЕС, являются частью естественного политического процесса в рамках ЕС и никак не делают венгерское председательство каким-то особенным.