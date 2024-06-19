Правда, что "правительства обладают технологиями клонирования знаменитостей для использования их влияния в своих целях"?

2) „Клонов популярных людей, используют для управления массами“: публичные выступления знаменитостей часто анализируются и интерпретируются различными способами. Люди могут демонстрировать повторяющееся поведение по различным причинам, включая стресс, усталость или проблемы со здоровьем. Кортни Кардашьян до сих пор вспоминает то свое интервью, которое стало вирусным и которое, по мнению конспирологов, доказывает, что Кортни то ли клон, то ли робот. Подробно прочитать об этом событии из жизни Кортни Кардашьян и о том, как сама звезда его воспринимает – можно здесь. Кэти Перри, американская поп-звезда, у которой во время концерта якобы закрылся глаз, что вызвало подозрения со стороны конспирологов – вскоре после этого разместила пост в социальной сети Instagram и посмеялась над сторонниками теорий заговора. По ее словам, это был запланированный трюк, чтобы привлечь дополнительное внимание.