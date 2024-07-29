Правда, что „после пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19 люди по всему миру видят демонические лица“?

Человек видит демонические лица у окружающих, когда у него развивается редкое зрительное расстройство, известное, как прозопометаморфопсия (синдром демонического лица). Подробно об этом расстройстве можно прочитать здесь и здесь. Помимо прозопометаморфопсии существует синдром „Алисы в стране чудес“, при котором восприятие обычно искажается, и люди или предметы кажутся (о синдроме известно как минимум с 1910 года) больше или меньше, чем они есть на самом деле.Окончательная причина прозопометаморфопсии до сих пор неизвестна. Тем не менее, в литературе было высказано несколько потенциальных теорий в этой области. Как правило, это состояние было связано с повреждением или аномалиями в различных областях мозга. В исследовании, опубликованном в 2018 году, описывалась 68-летняя женщина, у которой развился ПМО после инсульта. Хотя ее неврологические и глазные обследования были в норме, она сообщила, что левые глаза людей двигались вверх и в сторону, когда она видела их лично или смотрела по телевизору. Однако ее собственное лицо в зеркале выглядело для нее нормальным.