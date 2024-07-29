2024.07.29 16:02

Правда, что „после пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19 люди по всему миру видят демонические лица“?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: THEJAB | Shutterstock

„После пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19 люди по всему миру видят демонические лица“, – заявляют создатели видеоролика, который появился в социальных сетях. Мы решили проверить, говорят ли правду авторы видео, уверяя, что люди видят демонические лица? И причем здесь пандемия коронавируса и вакцинация от COVID-19? И вот, что мы узнали.

Teiginiai

“По всему миру люди видят демонические лица. Это началось во время пандемии коронавируса и массовой вакцинации от COVID-19. Некоторые люди стали замечать, что при личном контакте лица их собеседников превращаются в лица демонов. Учены списывают это на некое отклонение, но тогда почему до 2020 года об этом явлении ничего не было известно?“, – сообщают авторы видеоролика.

Verdiktas

На самом деле ни пандемия коронавируса, ни вакцинация от COVID-19 к случившему не имеют ни малейшего отношения. Точно так же здесь нет никакого ореола мистики и тайны. Человек видит демонические лица у окружающих, когда у него развивается редкое зрительное расстройство, известное, как прозопометаморфопсия (синдром демонического лица). Авторы видеоролика не только умалчивают об естественном происхождении этой болезни, но, более того, пытаются создать впечатление, что демонические лица люди начали видеть в результате то ли пандемии коронавируса, то ли вакцинации от COVID-19, то ли в результате мистических событий, что не соответствует истине. Наш вердикт – манипуляция и неправда.

Melo detektoriaus komentaras

Человек видит демонические лица у окружающих, когда у него развивается редкое зрительное расстройство, известное, как прозопометаморфопсия (синдром демонического лица). Подробно об этом расстройстве можно прочитать здесь и здесь. Помимо прозопометаморфопсии существует синдром „Алисы в стране чудес“, при котором восприятие обычно искажается, и люди или предметы кажутся (о синдроме известно как минимум с 1910 года) больше или меньше, чем они есть на самом деле.Окончательная причина прозопометаморфопсии до сих пор неизвестна. Тем не менее, в литературе было высказано несколько потенциальных теорий в этой области. Как правило, это состояние было связано с повреждением или аномалиями в различных областях мозга. В исследовании, опубликованном в 2018 году, описывалась 68-летняя женщина, у которой развился ПМО после инсульта. Хотя ее неврологические и глазные обследования были в норме, она сообщила, что левые глаза людей двигались вверх и в сторону, когда она видела их лично или смотрела по телевизору. Однако ее собственное лицо в зеркале выглядело для нее нормальным.

Скриншот из социальных сетей

О случаях прозопометаморфопсии известно, как минимум, с 1947 года, а это уже полностью исключает предположение авторов видеоролика о том, что люди стали видеть демонические лица после пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19. Ученые из Дартмутского колледжа в Нью-Гемпшире исследовали случай Виктора Шарры, дальнобойщика из США (с результатами исследования опубликованного в марте 2024 года можно ознакомиться здесь). При помощи Виктора Шарры исследователям удалось визуализировать то, как мужчина из-за прозопометаморфопсии видит окружающих его людей.

У Виктора Шарры диагностировали прозопометаморфопсию (ПМО) - редкое расстройство, из-за которого он видит человеческие лица как демонов

По словам ученых в восприятии пациента лица приобретали демоноподобные черты: черты вытягивались, а на лбу, щеках и подбородке образовывались глубокие бороздки. Эти искажения не сопровождались бредовыми убеждениями относительно личности людей, с которыми он общался, например, его семьи или друзей, что делало маловероятной психическую природу заболевания. Исследователи полагают, что нарушения зрения у Шарры могли быть вызваны травмой головы, полученной им в возрасте 43 лет, или отравлением угарным газом, которое он перенес за четыре месяца до появления симптомов.

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