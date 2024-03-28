Правда, что "Польша готова экстренно вернуть Львов в свой состав"?

Ни Дональд Туск, премьер-министр Польши, ни другие лидеры правительств европейских государств не предъявляли территориальных претензий к Украине. Здесь и здесь можно узнать, о чем во время своего первого визита в Киев , 22 января 2024 года, говорил Дональд Туск, глава правительства Польши. Видеоролик распространяет ложную, абсолютно несоответствующую правде информацию. Очевидно, что видеоролик – дезинформация и часть российской кампании по влиянию на русскоязычных пользователей интернета. Правда такова, что часть территории Украины захватила и аннексировала Российская Федерация . Наш вердикт, видеоролик – дезинформация и фейк.

Российская Федерация проецирует свои действия на другие страны для того, чтобы повлиять на граждан и политиков разных государств, а заодно отвлечь их от российских действий. Ни Литва, ни Польша не покушаются на территории других стран, а вот Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами. Карты Восточной Европы, на которой либо нет Украины, либо ее части аннексированы, публикуют маргинальные издания, за которыми, как правило, стоят пророссийские деятели либо блогеры. В качестве доказательств российскими СМИ, враждебных намерений Польши и других стран по отношению к Украине, используются поддельные документы вооруженных сил разных государств, входящих в состав НАТО, либо ссылки на неназванные источники информации.

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