Правда, что "Польша готова экстренно вернуть Львов в свой состав"?

Teiginiai
"Премьер Польши Дональд Туск, заверил Зеленского, что если Львовская область “будет в опасности" – Польша готова экстренно вернуть Львов в свой состав”.
Verdiktas
Ни Дональд Туск, премьер-министр Польши, ни другие лидеры правительств европейских государств не предъявляли территориальных претензий к Украине. Здесь и здесь можно узнать, о чем во время своего первого визита в Киев, 22 января 2024 года, говорил Дональд Туск, глава правительства Польши. Видеоролик распространяет ложную, абсолютно несоответствующую правде информацию. Очевидно, что видеоролик – дезинформация и часть российской кампании по влиянию на русскоязычных пользователей интернета. Правда такова, что часть территории Украины захватила и аннексировала Российская Федерация. Наш вердикт, видеоролик – дезинформация и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Российская Федерация проецирует свои действия на другие страны для того, чтобы повлиять на граждан и политиков разных государств, а заодно отвлечь их от российских действий. Ни Литва, ни Польша не покушаются на территории других стран, а вот Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами. Карты Восточной Европы, на которой либо нет Украины, либо ее части аннексированы, публикуют маргинальные издания, за которыми, как правило, стоят пророссийские деятели либо блогеры. В качестве доказательств российскими СМИ, враждебных намерений Польши и других стран по отношению к Украине, используются поддельные документы вооруженных сил разных государств, входящих в состав НАТО, либо ссылки на неназванные источники информации.
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Министерство обороны Польши систематически разоблачает подобные обвинения. Польша, как и Литва, как и все европейские страны подписала Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности. С началом войны в Украине Варшава поддержала Киев и поставками вооружения и политически. Также Польша одной из первых стран признала независимость Украины в 1991 году.
Нам бы хотелось обратить внимание наших читателей на то, что в 1997 году Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности. В 2003 году Киев и Москва подписали договор о государственной границе. Однако в 2014 году Россия нарушила подписанные собой договоры и захватила, а впоследствии и аннексировала крымский полуостров, началась война на Донбассе. В конце февраля 2022 года Российская Федерация еще раз нарушила все договоренности и начала полномасштабное военное вторжение в Украину.Источники
- Премьер-министр Дональд Туск в Киеве: без независимой Украины нет безопасной Польши и Европы
- Эксперт о визите Дональда Туска в Киеве
- Войны России за последние 30 лет и их последствия
- Проекция своих безумных действий на других
- Хельсинкский Заключительный акт
- Двенадцать мифов о войне России против Украины
- Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной
- Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе
- Исторический ревизионизм: “Польский империализм против Украины и Беларуси”
- 5 мифов об аннексии Крыма, распространяемых российской пропагандой
- Обвиняя других в собственных преступлениях