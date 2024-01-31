Правда, что „половина населения Литвы эмигрировала”?

Согласно официальным данным департамента статистики Литвы, на данный момент на территории страны проживает 2 миллиона 857 тысяч человек. Поэтому можно сказать, что хотя с момента выхода Литвы из состава СССР население государства сократилось, но точно не настолько, насколько говорится в видеоролике. Наш вердикт – неправда и манипуляция.

Согласно статистическим данным на территории Литвы, на момент выхода из состава СССР проживало около 3 млн. 704 тысяч человек (с данными по эмиграции можно ознакомиться например здесь). К концу 2023 года население Литвы составляло 2 миллиона 857 тысяч человек. Это значительно меньше, чем утверждаемые 3,7 миллиона в советское время, но и значительно больше, чем упомянутые в видеоролике 1,4 миллиона. Более того, те же статистические данные свидетельствуют о том, что количество населения страны, начиная с 2021 года, стабилизировалось и постепенно увеличивается, с 2 млн. 794 тыс. человек в 2019 году до 2 млн. 857 тыс. в 2023 году.