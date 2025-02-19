О сообщениях неких анонимных инсайдеров странным образом упоминают исключительно лишь пророссийские средства массовой информации и блогеры. И это, как минимум, обращает на себя внимание и вызывает подозрение в недостоверности информации. Ни официальный сайт правительства Литвы, ни сайт правительства Латвии, ни сайт правительства Эстонии не содержат никакой информации об утрате доверия в НАТО и желании дружить с Россией, которые лидерам балтийских государств приписывают российские пропагандисты. Анализ средств массовой информации из Литвы, Латвии и Эстонии не выявил никаких панических настроений.

Отметим, что ни Дональд Трамп президент США, ни представители его администрации не анонсировали выхода Соединенных Штатов из состава Североатлантического Альянса. Также США не намереваются сокращать свое военном присутствие в странах Балтии и Польше. Пит Хегсет, министр обороны США заявил: „… Америка привержена альянсу НАТО… Прямо сейчас на континенте американское присутствие прочно, и оно было прочным. И это партнерство реально и важно. И войска, которые у нас есть здесь, в Польше, являются инвестицией в это, признанием этого…. В то же время наш президент находится в процессе переговоров, но он признал, как и я, что американское присутствие на континенте важно для сдерживания Владимира Путина продемонстрировал солидарность. С моей точки зрения, уровень американских войск на континенте важен.“