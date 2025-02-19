Правда, что по сообщениям инсайдеров лидеры стран Балтии в панике и уже не верят в помощь со стороны НАТО?

Teiginiai
“Инсайдеры: лидеры Прибалтики в панике – уже не верят в НАТО и хотят дружить с Россией. По данным информаторов, аналитики в странах Балтии пришли к выводу, что вероятность „захвата их территорий Россией“ в ближайшей перспективе оценивается уже в 90%. При этом реакция НАТО и США будет минимальной, если вообще последует“.
Verdiktas
И текст, и видеоролики с большой долей вероятности являются частью пророссийской кампании и пропаганды. Ни информация о том, что страны Балтии не верят в НАТО и хотят дружить с Россией, ни информация о том, что реакция НАТО и США будет минимальной если Россия проявит агрессию по отношению к балтийским государствам не соответствуют истине. Попытка сослаться на анонимных инсайдеров (которые, скорее всего, существуют только в воображении авторов этих текстов и видеороликов) не является убедительным аргументом. Наш вердикт: и видеоролики, и текст – манипуляция и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
О сообщениях неких анонимных инсайдеров странным образом упоминают исключительно лишь пророссийские средства массовой информации и блогеры. И это, как минимум, обращает на себя внимание и вызывает подозрение в недостоверности информации. Ни официальный сайт правительства Литвы, ни сайт правительства Латвии, ни сайт правительства Эстонии не содержат никакой информации об утрате доверия в НАТО и желании дружить с Россией, которые лидерам балтийских государств приписывают российские пропагандисты. Анализ средств массовой информации из Литвы, Латвии и Эстонии не выявил никаких панических настроений.
Отметим, что ни Дональд Трамп президент США, ни представители его администрации не анонсировали выхода Соединенных Штатов из состава Североатлантического Альянса. Также США не намереваются сокращать свое военном присутствие в странах Балтии и Польше. Пит Хегсет, министр обороны США заявил: „… Америка привержена альянсу НАТО… Прямо сейчас на континенте американское присутствие прочно, и оно было прочным. И это партнерство реально и важно. И войска, которые у нас есть здесь, в Польше, являются инвестицией в это, признанием этого…. В то же время наш президент находится в процессе переговоров, но он признал, как и я, что американское присутствие на континенте важно для сдерживания Владимира Путина продемонстрировал солидарность. С моей точки зрения, уровень американских войск на континенте важен.“
Анджей Дуда встретился с Кейтом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и Российской Федерации. По словам главы Польши, Кейт Келлог заверил, что нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты сократят свое участие в делах Европы. У Америки нет абсолютно никаких намерений снижать активность в сфере безопасности, сокращать численность американских войск в нашей части Европы – совсем наоборот.
Подводя итоги, нам бы хотелось отметить, что действия Дональда Трампа, президента США и его администрации не указывают на желание США выйти из НАТО, либо перестать защищать союзников и вывести войска из стран Балтии и Польши.
Источники
Стенограмма встречи министр обороны США Пита Хегсета и заместителя премьер-министра Польши Владислава Косиняк-Камыша с представителями СМИ
Встреча Анджея Дуды, президента Польши с Кейтом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и Российской Федерации