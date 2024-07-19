Правда, что „по детской больнице „Охматдет“ в Киеве ударила украинская ракета“?

Главная детская больница Киева „Охматдет“ была поражена российской ракетой Х-10. Несмотря на все усилия российских СМИ и пророссийских блогеров, это подтверждается видеозаписью, на которой ясно видно попадание ракеты в здание больницы, а также различима сама ракета. Видеозапись также показывает, что ракета не была поражена средствами противовоздушной обороны, а беспрепятственно достигла своей цели. Наш вердикт – видеоролики, при помощи которых пророссийская пропаганда пытается доказать, что по больнице пришелся удар украинской противовоздушной ракеты – являются манипуляцией и пропагандой.