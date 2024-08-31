Правда, что „оксид графена распыляют с самолетов, чтобы потом, когда он окажется в организмах людей, включить 5G сети и уничтожить человечество“?

Teiginiai
Видеоклип демонстрирует принцип действия, по всей видимости, ферромагнитной жидкости. При этом субтитры сообщают: „Это реакция оксида графена на волны 5G. Представьте, что произойдет, если это окажется в человеческом организме (напоминаем, что его активно распыляют химтрейлами), и они включат 5G“.
Verdiktas
Жидкость, которую мы видим в видеоролике – это вовсе не графен и не гидроксид графена. Графену неоткуда взяться в кровеносной системе человека, так как никто его не распыляет с самолетов, а химтрейлы, чтобы там ни выдумывали любители конспирологических теорий, на самом деле являются инверсионными следами самолетов. И, наконец, 5G — это технология беспроводной связи, которая обеспечивает более быструю передачу данных по сравнению с 4G, а не орудие для массового геноцида, как пугают сторонники конспирологических теорий. Наш вердикт – фейк и мистификация.
Melo detektoriaus komentaras
Жидкости, содержащие графен или оксид графена в любом значительном количестве, являются темно-коричневыми или черными. Графен – это двумерная аллотропная форма углерода, состоящая из однослойной сетки атомов углерода, связанных между собой с помощью ковалентных связей в гексагональной структуре, что придает ему ряд уникальных свойств, включая высокую прочность, проводимость и гибкость. Графен рассматривается, например, как потенциальный материал для создания высокоэффективных транзисторов и других электронных компонентов из-за его выдающихся электрических свойств. В отличие от чистого графена, его гидроксид имеет трехмерную слоистую структуру. Некоторые ученые предлагают его использовать для производства систем хранения энергии, благодаря его высокой объемной емкости, и для производства суперконденсаторов.
А теперь поговорим о том, может ли 5G-сигнал представлять опасность. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет.
Прочитать о возникновении теории „химтрейлов“ можно здесь, а здесь подробно узнать, как появляются инверсионные следы самолетов. Когда горячие и влажные газы, выходящие из двигателей самолета, вступают в контакт с холодным воздухом на высокой высоте, влага из этих газов конденсируется и формирует облака, известные, как следы конденсации или конденсационные следы. В 2016 году Институт науки Карнеги и Калифорнийский университет в Ирвине провели исследование, в ходе которого опросили 77 ведущих специалистов в области атмосферных исследований и геохимии. Практически все участники опроса (за исключением одного) заявили о невозможности существования международной и крупномасштабной секретной программы атмосферного распыления. Федеральные агентства США выпустили общий информационный бюллетень, в котором опровергают теорию „химтрейлов“ и программы по распылению веществ в атмосфере. Неправда и то, что „химтрейлы“ либо выбрасывают в атмосферу вещества, которые вызывают у людей симптомы каких-либо болезней, либо распространяют коронавирусную болезнь.
Источники
Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный
Всемирная Организация Здравоохранения – доказательств вреда от 5G не существует
Трехмерно сетевой гидроксид графена с гигантскими порами и его применение в суперконденсаторах
Результаты исследования Института науки Карнеги и Калифорнийского университета в Ирвине о происхождении инверсионных следов
Федеральные агентства США опровергают теорию „химтрейлов“ и программы по распылению веществ в атмосфере