Правда, что "облако в форме трубы, снятое на видео моряками, предвещает грядущие климатические катастрофы"?

Вкратце: валовые облака получили своё название из-за того, что похожи на длинный вал. Этот тип облаков чаще всего формируется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы. Главной причиной их образования является, скорее всего, ротация воздушных масс, связанных с морским бризом. Валовые облака считаются, по состоянию на 2017 год, не до конца изученными, однако некоторые учёные полагают, что эти облака — спиральные рукава циклонов, но общепризнанного объяснения до сих пор нет.

Валовое облако в видеоролике в целом похоже на одну из самых редких разновидностей валовых облаков – на утреннюю глорию, которую чаще всего можно наблюдать в заливе Карпентария на севере Австралии. Облака представляют собой грозовой воротник высотой от 1 до 2 км, зачастую находящийся всего в 100—200 метрах над землёй (но обычно выше), который может достигать 1000 км в длину и перемещаться со скоростью до 60 км/ч. Похожие явления время от времени наблюдались и в других местах, например , над центральной частью США, в проливе Ла-Манш, Мюнхене, Берлине, восточной части России и других приморских регионах Австралии.