Правда, что "облака в форме кругов доказывают: самолеты распыляют химию против людей"?

С полной классификацией облаков, которая включает как рукотворные, то есть появившиеся благодаря деятельности человека облака, так и естественные, природные можно ознакомиться здесь , на сайте Всемирной метеорологической организации.

Лентикулярные (линзовидные) облака – довольно редкое природное явление. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер. Такие облака обычно наблюдаются с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от 2 до 15 километров.

В волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому чечевицеобразные облака не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе “как приклеенные”. Появление лентикулярных облаков свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, образующие волны над горными препятствиями, а также о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов. Лентикулярные облака характерной тарелкообразной формы часто принимают за НЛО.