Правда, что "неизвестные разбрасывают фонарики со взрывчаткой"?

Teiginiai
В социальных сетях появилось сообщение, с обращением к родителям с просьбой предупредить детей, о том, что неизвестные разбрасывают фонарики, которые взрываются когда их берут в руки.
Verdiktas
Сообщения о взрывчатке в фонариках является ничем иным, как злонамеренной выдумкой. Наш вердикт – фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Сообщения и предупреждения о том, что фонарики, разбросанные неизвестными на улицах городов, начинены взрывчаткой, появились в начале марта (точнее, третьего марта). Нам удалось проследить ряд публикаций и выяснить, что, скорее всего, впервые они появились в пророссийском телеграмм-канале в Запорожской области, оккупированном российскими войсками – городе Энергодаре. В дальнейшем пророссийские издания и блогеры на оккупированных Россией украинских территориях начали распространять сообщения, где в распространении фонариков обвинили вооруженные силы Украины. После того, как сообщения о заминированных фонариках попали в российские социальные сети, информацию проверили и опровергли российские и белорусские правоохранительные органы.
Шестого марта появляется сообщение в официальном телеграмм-канале городского головы города Первомайский (Харьковская область) Николая Бакшеева, в нем со ссылкой на украинскую армию говорится, что украинские военные находят фонарики со взрывчаткой в Харьковской области. Однако официальный сайт Вооруженных сил Украины информации о заминированных фонариках не содержит. Девятого марта в телеграмм-канале Бакшеева информацию о заминированных фонариках опровергли и сообщили что стали жертвой дезинформации:
"Уважаемая община! Недавно наш канал стал наживой для дезинформации, когда жители города начали распространять информацию о взрывных фонариках в школьных чатах. С нашей стороны выглядело целесообразным предупредить горожан об опасности для детей брать в руки любые неизвестные предметы!!! Но информация о том, что фонарики со взрывчаткой разбросаны по нашей громаде, наша публикация не содержала. Она появилась при перепечатке на других ресурсах со ссылкой на нас. В тот же день мы сделали уточнение, что на территории города таких случаев не было. Поэтому, уважаемая община, проверяйте любую информацию чтобы не стать жертвой пропаганды".
Литовские силовые структуры также не подтверждают сообщений о заминированных фонариках. С информацией, опубликованной на сайтах правоохранительных органов Литвы, можно ознакомиться здесь и здесь.
- Источники
- Как “родилась” и распространялась дезинформация о “фонариках со взрывчаткой на Харьковщине”
- Телеграмм-канал городского головы города Первомайский (Харьковская область) Николая Бакшеева – опровержение сообщения о заминированных фонариках
- Официальный сайт Вооруженных сил Украины
- Новый фейк о фонариках со взрывчаткой стали рассылать по школам Воронежа
- Белорусов пугают фонариками со взрывчаткой – узнали, откуда появился фейк
- Официальный сайт полиции Литвы
- Официальный сайт полиции контрразведки Литвы