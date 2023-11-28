Правда, что "НАТО и Байден отправили русских на войну в Украину, а Москву заселили мусульманами"?

С хронологией событий, которые привели к войне в Украине, можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце: Российско-украинская война – война между Россией и Украиной, начавшаяся в феврале 2014 г. с вторжения переодетых в нейтральную униформу российских войск на территорию украинского Крыма. В апреле 2014 г. конфликт расширился, когда русские и местные подконтрольные им силы захватили территорию в Донбассе и Луганске; в течение последующих семи лет в ходе боевых действий на востоке Украины погибло более 14 тыс. человек. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Организация Объединенных Наций приняла ряд резолюций, осуждающих российское вторжение в Украину, удары по гражданской инфраструктуре и призвала Москву вывести войска из Украины. Генсек ООН Антониу Гутерриш российское вторжение в Украину, назвал оскорблением коллективной совести мира. Никто другой, как именно глава Российской Федерации – Владимир Путин анонсировал вторжение в Украину, начав которое Россия нарушила множество международных законов.