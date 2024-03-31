Правда, что "мясо и молоко удалят из продуктовой корзины к 2030 году"?

1) Инициатива “C40 Cities”: “C40” действительно является сетью городов по всему миру, нацеленной на борьбу с изменением климата. Однако ее основная задача – это предоставление платформы городам для сотрудничества в области снижения выбросов парниковых газов и климатических рисков, а не введение изменений в диету или запреты на определенные продукты для жителей тех городов, которые присоединились к этой инициативе.

2) Сокращение потребления мяса и молочных продуктов к 2030 году: в рамках инициативы “C40” действительно акцентируется внимание на продвижении различных мер, связанных с питанием, для борьбы с изменением климата. В частности, в докладе, который вышел в 2019 году, моделируется ввод в жизнь пяти мер, связанных с питанием, в рамках которых предполагается сокращение потребления мяса и молочных продуктов до более здорового уровня к 2030 году либо отказ от потребления таких продуктов. „Доклад представляет собой анализ выбросов, основанных на потреблении, в городах C40, а не план, который города должны принять, и тем более не юридически обязывающий договор”, – говорил представитель „C40”. „Люди сами решают, какой образ жизни им выбрать, в том числе, какую пищу употреблять и какую одежду предпочесть”.