Правда, что "мРНК вакцины от COVID-19 приводят к положительным тестам на ВИЧ"?

Teiginiai
Недавно девять экспериментальных исследований показали, что мРНК вакцины от COVID-19 вызывают огромный всплеск приобретенного прививочного иммунодефицита или же VAIDS, а это, в свою очередь, приводит к положительному тесту на ВИЧ. Прививки от мРНК полностью разрушают иммунную систему человека.
Verdiktas
Утверждение о том, что вакцины мРНК против COVID-19 вызывают значительное увеличение случаев приобретенного прививочного иммунодефицита (VAIDS) и приводят к положительным тестам на ВИЧ, не подтверждается научными данными. Такого заболевания, как „синдром прививочного иммунодефицита” не существует: это выдумка псевдоученых и конспирологов. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Доктор Питер Маккалоу, который выступает в качестве эксперта в видеоролике, не является ни вакцинологом, ни иммунологом, Маккалоу специализируется в области ишемической болезни сердца и кардиологии. Доктор Питер Маккалоу неоднократно ошибался, когда высказывался о COVID-19 и вакцинах от этой болезни. В видеоролике Питер Маккалоу, например, ссылается на результаты исследований ученых, в том числе и из Австралии, которые якобы подтверждают его слова. Однако авторы исследования из Австралии опубликовали заявление, в котором сообщили, что „наше исследование не дает никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19 вредны для иммунной системы детей или взрослых. В частности, неверно предполагать, что результаты нашего исследования показывают, что вакцины против COVID-19 „подавляют иммунную систему”. „Любое предположение о том, что наше предварительное исследование подразумевает, будто вакцины против COVID-19 вызывают вредное подавление иммунной системы детей, является наивным и ошибочным упрощением наших выводов и игнорирует другие исследования, которые не поддерживают эту концепцию”.
Ранее сторонники конспирологических теорий о прививках пытались использовать в качестве доказательства своей правоты результаты исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, которое показало, что защита от вакцин против Covid-19 со временем снижается. Автор исследования Питер Нордсторм, врач факультета общественной медицины Швеции и профессор Университета Умео, назвал это утверждение „дезинформацией”. По словам ученого, исследование показало, что „эффективность вакцин против симптоматической инфекции Covid-19 со временем постепенно снижается” с разной скоростью в разных подгруппах. В нем не упоминается ВИЧ. Нордстром также сказал: „Основываясь на наших данных или любых других данных, о которых мне известно, утверждение о том, что вакцинация приводит к ослаблению иммунитета или приобретенному иммунодефициту, если что-то подобное вообще существует, также является ложным. Неправда, что мы видели значительный обратный эффект вакцины в какой-либо подгруппе.”
Почему все то, о чем говорится в видеоролике, является антинаучной теорией и неправдой, можно подробно узнать из публикации, подготовленной на основании научных данных. Более того, научные исследования доказывают, что люди с ослабленным иммунитетом подвержены повышенному риску заболевания и смерти от COVID-19. Для этих людей особенно важно получать вакцину COVID-19, чтобы предотвратить серьезные заболевания.
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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это инфекция, поражающая иммунную систему организма. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Более подробную информацию о ВИЧ можно получить здесь.
- Источники
- Заявление относительно недавней публикации о вакцинации против COVID-19
- Синдром приобретенного иммунодефицита, якобы вызванного вакциной (VAIDS), не является реальным заболеванием
- VAIDS – разоблачение мистификации
- Вакцины COVID-19 для людей с ослабленным или ослабленным иммунитетом
- Могут ли вакцины и бустеры против COVID-19 вызвать вакцинально-приобретенной иммунодефицит?
- ВИЧ – что это такое