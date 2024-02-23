Правда, что "микроволновые печи были запрещены в СССР, так как руководство Советского Союза знало, что микроволновки – это оружие"?

Teiginiai
„Почему в Советском Союзе были запрещены микроволновки? Потому что нам в руки попали документы, которые захватила Красная Армия о испытаниях Аненербе об испытаниях микроволновок. Из этих документов выяснилось, что микроволновки – это оружие. Микроволновки разрушают молекулярную структуру”.
Verdiktas
Утверждения о запрете микроволновок в СССР из-за захваченных документов Аненербе и их классификации, как оружия, не соответствует историческим фактам и научным данным. В Советском Союзе микроволновые печи начали производить в конце 1970-х годов, но производились они небольшими партиями и почти всегда считались дефицитным товаром. Заявление, что микроволновки разрушают молекулярную структуру пищи либо могут вызвать онкологические заболевания, также не правда. Наш вердикт – фейк.
Melo detektoriaus komentaras
1. История микроволновых печей: Микроволновые печи были изобретены и разработаны в США в конце 1940-х годов, а не в Германии во время Второй мировой войны. Если точнее, то: микроволновая печь была изобретена в 1945 году инженером компании Raytheon Перси Спенсером, о чем свидетельствует его патент на „Способ обработки пищевых продуктов”. Будучи сотрудником компании Raytheon, специализирующейся на оборонных технологиях, Спенсер обнаружил связь с едой только после того, как магнетрон радара случайно расплавил орех в шоколаде, который он держал в кармане, чтобы кормить белок. В дальнейшем Спенсер и его команда испытали устройство с помощью яйца, которое взорвалось, и зерен кукурузы, которые нагрелись и превратились в попкорн, после чего подали заявку на патент устройства.
2. Аненербе и микроволновые печи: Аненербе была нацистской организацией, занимавшейся исследованиями в области наследственности, археологии и антропологии. Достоверных исторических свидетельств о том, что Аненербе проводила исследования микроволновых печей - нет.
3. Запрет микроволновок в СССР: В Советском Союзе микроволновые печи действительно были редким товаром, но это было скорее связано как с отставанием в технологическом развитии и ограниченным доступом к западным товарам, так и с тем, что ввиду их редкости печи были дорогим дефицитом, а не с информацией о якобы вредных свойствах микроволновок. С информацией о том, какие микроволновые печи производились в Советском Союзе, можно ознакомиться здесь и здесь.
С середины 80-х годов серийным производством микроволновок занимались заводы „ЗиЛ” (Москва, модель „ЗИЛ”), Тамбовский завод „Электроприбор” (Модель „Электроника”) и „ЮжМАШ” (Днепропетровск, модели „Мрия МВ”, „Днепрянка-1”, „Днепрянка-2”). На их продукции использовались импортные магнетроны японского производства. В советское время микроволновые печи стоили около 300 рублей. К примеру, в 1989 году печка „Электроника СП-18” стоила 350 рублей, а средняя зарплата была 263 рубля.
4. Микроволновки как оружие: Утверждение о том, что микроволновки являются оружием и разрушают молекулярную структуру пищи, не соответствует научным данным. Микроволновые печи работают, возбуждая молекулы воды в пище, что приводит к их нагреванию. Хотя микроволновое излучение может вызывать тепловые изменения в пище (как и любой другой способ нагревания), оно не приводит к разрушению молекулярной структуры вредным образом. Излучение микроволновых печей неионизирующее. К такому же типу излучений относят видимый и ультрафиолетовый свет, радиоволны и тепловое излучение. Эти типы излучений не обладают достаточной силой, чтобы разорвать молекулярные связи и каким-то образом их изменить. Неионизирующие типы излучений не влияют на развитие злокачественных опухолей, следовательно использование микроволновых печек не может привести к онкологическим заболеваниям.