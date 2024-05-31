Teiginiai
“Метро не строили, его когда-то давно откопали. Непонятно, почему в XIX столетии во всех крупных городах началось строительство метро, ведь тогда не было ни огромного количества машин ни пробок а численность населения городов была в разы меньше. Создание метро даже в наши дни требует серьезной инженерной работы, расчетов и инфраструктуры. Под каждым крупным городом находится кирпичный тоннель – объяснить это официальная наука не может. Недавние открытия показывают, что существует единый тоннель от Шотландии до Турции. Согласно официальным источникам в Википедии, строительство первого пневматического метро относится к 1886 году, а уже через два года открыли первую станцию пробурив более ста метров под землей, наверно это было сделано с помощью молотка и зубила. Более того, за этот срок успели уложить кирпичные кладки, которые идеально сохранились по сей день, а потом про метро забыли, да так что не осталось даже чертежей,“ – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
Видеоролик содержит множество неточностей и ложной информации. Строительство метро в крупных городах началось в XIX веке именно как ответ на необходимость улучшения транспортной системы для очень быстро растущего городского населения. Подземные тоннели и другие инфраструктурные объекты хорошо задокументированы и имеют логичные инженерные объяснения. Создатели видеоролика манипулируют фактами, поэтому наш вердикт – неправда.
Melo detektoriaus komentaras
1) Первое метро было построено в Лондоне в 1863 году. Лондонское метро (London Underground), также известное как „Tube“, было создано как ответ на быстрый рост населения города и необходимость улучшения транспортной системы. Строительство велось открытым способом: сначала выкапывали глубокий ров, затем укладывали рельсы и снова засыпали ров;
2) Строительство метро действительно началось в конце 19 века, главным образом в крупных и быстрорастущих городах. Например, в Лондоне и Бостоне строительство метро было связано с ростом населения и перегруженностью наземного транспорта. Например в Лондоне население увеличилось с 1 миллиона до около 6,5 миллионов человек с 1801 по 1900 годы, что вызвало значительное увеличение дорожного трафика;
3) Заявление о том, что „под каждым крупным городом находится кирпичный тоннель – объяснить это официальная наука не может“ является ложным. Кирпичные тоннели и другая подземная инфраструктура в городах, такие как канализационные системы и метро, строились людьми с использованием современных на тот момент технологий. Эти проекты хорошо задокументированы и объясняются необходимостью развития городской инфраструктуры;
4) Заявление о том, что „существует единый тоннель от Шотландии до Турции“ - не имеет никаких научных подтверждений. Ни геологические исследования, ни археологические раскопки не обнаружили существование такого тоннеля. Современные технологии картографирования подземных пространств также не подтверждают это заявление;5) Первое метро с использованием пневматических технологий действительно строилось в конце 19 века, однако глубина тоннелей не достигала ста метров. В Бостоне, например, во время строительства метро использовались методы открытой выемки и было выполнено на глубине около 50 футов (15 метров). Проектирование и строительство требовало значительных инженерных усилий и было реализовано с использованием современных технологий, а не примитивных инструментов.