Правда, что "Майкл Йедон, бывший сотрудник компании Pfizer раскрыл заговор военных, которые желают уничтожить человечество?"

„Я думаю, мы находимся в эпицентре продолжающегося преступления. Я понятия не имею, как долго это продлится. Я думаю, я убежден, что это будет крупнейшее преступление в истории, оно глобальное. Думаю, оно повлечет за собой убийство миллионов, если не миллиардов людей. Цель – контроль, чтобы лишить всех свободы. Я не буду утомлять вас подробностями, но я определенно наткнулся на информацию, показывающую компоненты обмана, которые они использовали: ПЦР -тестирование, трансляция сообщений, основанных на страхе, через средства массовой информации. Этот дело рук военных. План отрабатывался военными, по меньшей мере, 25 лет, а возможно, и дольше.

Все не вернется к старому, нормальному. Это никогда не входило в их намерения. Так что это не произойдет пассивно, потому что это не природное явление, которое исчезнет. Они не позволят вернуться к нормальной жизни. Итак, если вы подчинитесь этой тирании, это закончится потерей вашей свободы и возможно жизни. Цепочки поставок меняются во всем мире. То же самое происходит с производством продуктов питания и удобрений во всем мире. Они уничтожают средства для производства достаточного количества калорий, чтобы обеспечить жизнь 7 – 8 миллиардам человек. Это закончится голодом, массовой безработицей, войнами, глобальной миграцией, деньги потеряют ценность. Но я верю, что мы можем предотвратить худшие преступления в истории, активно отзывая все согласия и определенно не принимая цифровые удостоверения личности ни по какой причине”.