Правда, что “людей травят искусственной едой, из-за ГМО и химии в пище тела перестали разлагаться, а ученые создали кукурузу, которая делает человека бесплодным”?

4) Тезисы о том, что рестораны быстрого питания используют птиц с несколькими крыльями или ногами, не имеет под собой никаких оснований. Слухи о том, что в KFC используются мутировавшие цыплята с лишними конечностями, были развенчаны и доказали свою ложность. KFC выиграла судебный процесс против компаний, распространяющих эти слухи, и было разъяснено, что подобные истории являются беспочвенными городскими легендами. Более того, хотя редактирование генов является областью исследований в птицеводстве, определение ГМО, данное Министерством сельского хозяйства США, не считает генетически модифицированными цыплят, выведенных селекционным путем. Большинство кур в США считаются ГМО только в том смысле, что их кормят ГМО-культурами, а не потому, что их ДНК была изменена таким образом, что у них появились дополнительные конечности или ребра.