Правда, что “людей травят искусственной едой, из-за ГМО и химии в пище тела перестали разлагаться, а ученые создали кукурузу, которая делает человека бесплодным”?

Тезисы
1) Ученые создают искусственную еду, и эта еда убивает людей;
2) В 2016 году ученые обнародовали жуткие данные: тела людей, похороненных за последние 30 лет, почти перестали разлагаться. Сначала предполагали, что это из-за антибиотиков, но удалось выяснить, что это из-за химии, которая вместе с пищей попадала в организмы в течение многих лет;
3) Недавно разразился скандал – для производства пищи в ресторанах фаст-фуда использовали птиц, у которых были шесть ребер, три или четыре ноги. Ученые создают свиней, которые лишены скелета, многоногих птиц. Всем этим руководит доктор Джон Крейг Вентер (американский генетик, биотехнолог, биохимик и предприниматель);
3) Усовершенствованным мясом ученые планируют накормить весь мир. В искусственном мясе изменена ДНК, и как оно поведет, попав в организм человека – можно только гадать. У детей – задержка психологического развития и отклонения от нормы;
4) Противозачаточная кукуруза – достаточно съесть один початок, и в организме запускается механизм, препятствующий оплодотворению, а регулярное употребление этого продукта неминуемо приведет к бесплодию – уверяют медики. Семенами противозачаточной отравы засеяны тысячи гектаров земли. Непонятно, куда потом эту кукурузу в виде крупы или крахмала поставляют – может в сладости, соусы или куда еще.
Вердикт
Если некоторые аспекты текста, например, попытка создания противозачаточной кукурузы и вклад доктора Вентера основаны на реальных научных исследованиях, то другие утверждения, например, что тела не разлагаются из-за пищевых химикатов, а рестораны быстрого питания используют для приготовления еды генетически модифицированных животных с лишними конечностями, либо преувеличены, либо искажены, либо полностью необоснованны. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
1) Утверждение, что современные человеческие трупы разлагаются дольше из-за консервантов в пищевой цепочке, является предметом спекуляций, но не имеет серьезного научного обоснования. Хотя пища в пищеварительном тракте может несколько повлиять на скорость общего разложения тела, нет убедительных доказательств, связывающих общее использование пищевых консервантов с существенным изменением скорости разложения человеческих трупов. В целом, по мнению ученых, в среднем тело, похороненное в обычном гробу, обычно начинает разрушаться в течение года, но для полного разложения требуется до десяти лет, после чего остается только скелет. Однако процесс разложение можно замедлить, либо остановить при помощи бальзамирования.
2) Доктор Джон Крейг Вентер, известный американский биотехнолог, участвовал в новаторских работах в области генетики, в том числе в разработке свиных легких, генетически измененных для совместимости с человеком, и создании синтетических клеток. Однако нет никаких достоверных доказательств, что он участвовал в создании лишенных скелетов свиней или многоногих птиц для производства фастфуда. Эти заявления кажутся необоснованными и сенсационными.
3) Компания Epicyte, специализирующаяся на биотехнологиях, пыталась создать генетически модифицированную контрацептивную кукурузу, которая была разработана для выработки человеческих антител, атакующих сперматозоиды. Это исследование было направлено на разработку новой формы контрацепции, но широкого распространения не получило, заявления о том, что употребление такой кукурузы неизбежно приводит к бесплодию – является недостоверным. В 2004 году Epicyte компания была поглощена году компанией Biolex, а сама Biolex стала банкротом в 2012 году и прекратила свое существование.
4) Тезисы о том, что рестораны быстрого питания используют птиц с несколькими крыльями или ногами, не имеет под собой никаких оснований. Слухи о том, что в KFC используются мутировавшие цыплята с лишними конечностями, были развенчаны и доказали свою ложность. KFC выиграла судебный процесс против компаний, распространяющих эти слухи, и было разъяснено, что подобные истории являются беспочвенными городскими легендами. Более того, хотя редактирование генов является областью исследований в птицеводстве, определение ГМО, данное Министерством сельского хозяйства США, не считает генетически модифицированными цыплят, выведенных селекционным путем. Большинство кур в США считаются ГМО только в том смысле, что их кормят ГМО-культурами, а не потому, что их ДНК была изменена таким образом, что у них появились дополнительные конечности или ребра.
- Источники
- Пищевые консерванты замедляют скорость разложения человеческих трупов?
- Пыль в пыль: краткая и насыщенная событиями жизнь человеческих останков
- Сколько времени разлагается тело?
- Бальзамирование – что это такое
- Джон Крейг Вентер – кто это такой
- Монсанто не использует контрацептивную кукурузу
- KFC выиграла в Китае выплату из-за слухов о курице-мутанте
- Рост, эффективность и производство бройлеров в 1957, 1978 и 2005 годах
- ГМО-культуры и корм для животных
- Использует ли KFC для приготовления пищи цыплят-мутантов?