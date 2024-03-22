Правда, что "людей надо согнать в мегаполисы и затем утилизировать"?



„Наступило постиндустриальное общество, когда создана индустрия, построены электростанции, проложены основные дороги, функционируют железные дороги. Рабский труд сотен миллионов людей больше не нужен, стали работать роботы, экскаваторы – поэтому люди больше не нужны. В индустриальном обществе нужны концлагеря, ГУЛАГи, коллективизация для того, чтобы сотни миллионов людей создали фундамент. Сейчас время компьютеризации, поэтому люди больше не нужны – поэтому людей надо утилизировать. У мирового правительства в том же Лондоне стоит задача по утилизации людей. Атомная война не нужна – нужна плановая утилизация людей. Эту задачу выполняют мегаполисы мира – население мира сгоняют в мегаполисы, в мегаполисах людей травят. Это происходит системно, травят людей химической пищей, ГМО, противоестественным образом жизни”.

