На сайте Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть пожертвование на сумму 5 миллионов 343 тысячи долларов, сделанное в 2007 году. В Литве за качество и безопасность продуктов отвечает Государственная продовольственно-ветеринарная службы. Никаких сообщений либо предупреждений об опасности продуктов с маркировкой зеленой лягушки инспекция не опубликовала. В Европейском Союзе действуют правила маркировки продуктов питания, изложенные в Постановлении Европейского парламента и Совета (ЕС) о предоставлении потребителям информации о продуктах питания. Информация на упаковке должна быть разборчивой и не может вводить покупателей в заблуждение. Помимо этого, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) регулярно оценивает безопасность пищевых добавок, включая красители и консерванты, чтобы удостовериться в их безопасности для употребления