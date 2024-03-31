Правда, что "Литва процветала только в составе СССР"?

Чтобы там ни утверждали российские пропагандисты, но Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимости страны согласно нормам как Конституции СССР, так и самой Литовской ССР. Заявление о том, что Литва процветала после аннексии и оккупации в составе СССР, являются очередной манипуляцией. Вскоре после оккупации Литвы Советским Союзом начались массовые депортации жителей Литвы в Сибирь , тысячи и тысячи угнанных в СССР людей погибли.



Во время депортаций жителей Литвы, Латвии и Эстонии вглубь Советского Союза, которые начались 14 июня 1941 года, только из Литвы было вывезено около 22 500 тысяч человек. Более 70 процентов от всех депортированных из Литвы – женщины и дети, которые просто физически не могли причинить какой-то вред Советскому Союзу. В 1942 году те женщины и дети из Литвы, которые выжили, были перемещены из Алтая на территории за Полярным кругом. Голод и холод убили множество жертв депортации. Массовые депортации продолжились в 1944, 1948 – 1951 годах. Общее количество депортированных оценивается в, как минимум, 155 769 человек. С опровержением лозунгов советской и российской пропаганды о “процветании Литвы в составе СССР” можно ознакомиться здесь.