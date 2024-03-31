Правда, что "Литва процветала только в составе СССР"?

Teiginiai
* Верховный Совет несуществующей Литовской Республики принял абсолютно незаконный Акт о восстановлении независимости страны;
* Литва процветала только при СССР;
Verdiktas
Чтобы там ни утверждали российские пропагандисты, но Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимости страны согласно нормам как Конституции СССР, так и самой Литовской ССР. Заявление о том, что Литва процветала после аннексии и оккупации в составе СССР, являются очередной манипуляцией. Вскоре после оккупации Литвы Советским Союзом начались массовые депортации жителей Литвы в Сибирь, тысячи и тысячи угнанных в СССР людей погибли.
Melo detektoriaus komentaras
Во время депортаций жителей Литвы, Латвии и Эстонии вглубь Советского Союза, которые начались 14 июня 1941 года, только из Литвы было вывезено около 22 500 тысяч человек. Более 70 процентов от всех депортированных из Литвы – женщины и дети, которые просто физически не могли причинить какой-то вред Советскому Союзу. В 1942 году те женщины и дети из Литвы, которые выжили, были перемещены из Алтая на территории за Полярным кругом. Голод и холод убили множество жертв депортации. Массовые депортации продолжились в 1944, 1948 – 1951 годах. Общее количество депортированных оценивается в, как минимум, 155 769 человек. С опровержением лозунгов советской и российской пропаганды о “процветании Литвы в составе СССР” можно ознакомиться здесь.
Литва считает аннексию Советским Союзом в 1940 году незаконной в нарушение основных норм литовской Конституции и законодательства, оккупацию иностранными войсками. По этой причине, с точки зрения литовского права, государственность Литвы, установленная в 1918 году, никогда не прекращала своего существования, и, следовательно, для восстановления суверенитета не требовалось особых правовых процедур. Подобной позиции придерживались США, что зафиксировано в Декларации Самнера Уэллеса от 23 июля 1940 года. Кстати, факт оккупации Литвы подтверждает и пакт Молотова-Риббентропа, который СССР заключил с нацистской Германией. Согласно секретным протоколам пакта, Литва и Виленский край оказались в зоне влияния СССР, Польша в – Германской.
Нужно обратить внимание на то, что выход Литвы из состава Советского Союза, согласно советскому законодательству, был законным, так как в Конституции СССР как в 1936 года, так и в 1979 годов, в 17 и 72 статьях, упоминалось право каждой советской республики на свободных выход их состава СССР. Подчеркиваем – статья 72 гласит: “За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР”.
Отметим, что ни 17, ни 72 статьи Конституции СССР не указывают, что союзная республика, которая приняла решение о выходе из состава Советского Союза, во время принятия этого решение должна каким-то образом его согласовать, получить разрешение, выполнить какие-то процедуры либо договориться с властями СССР. Дальше — больше: Конституция Литовской ССР утверждает, что «высшим органом государственной власти Литовской ССР является Верховный Совет Литовской ССР. А Верховный Совет Литовской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и настоящей Конституцией к ведению Литовской ССР» (статья 97).
Практически сразу после того, как Верховный Совет Литовской ССР принял акт о восстановлении независимости от 11 марта 1990 года, в СССР 3 апреля 1990 года приняли закон „О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР”. А вот этот закон делал получение независимости советской республики – очень сложный и длительный – практически почти нереализуемый – процесс получения независимости советской республикой, которая бы этого пожелала.
На что стоит обратить внимание? Верховный Совет Литовской СССР акт о восстановлении независимости принял одиннадцатого марта 1990 года, а советский закон был принят, который делал получение независимости практически невозможным был принят 3 апреля. То есть Верховный совет Литовской ССР руководствовался нормами Конституции СССР и Конституции Литовской ССР.
- Источники
- Декларация Уэллса, пресс-релиз Государственного департамента
- Cоюз Cоветских Cоциалистических Республик – Конституция (основной закон) (с изменениями на 7 октября 1977 года)
- Конституция Литовской Советской Социалистической Республики (основной закон, статья 97);
- Восстановление независимости в 1990–1991 гг.
- Закон „О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР“
- Депортации жителей Литвы
- То, что Литва получила какую-то выгоду от СССР — абсолютный миф: историк Кристина Буринскайте
- Пакт Молотова-Риббентропа – оккупация стран Балтии