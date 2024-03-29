Правда, что "Литва, Латвия и Польша отменяют санкции против России?"

Teiginiai
"Премьер-министр Латвии заявила, что страна не видит смысла продлевать запрет на импорт российского зерна, драгоценностей и других товаров, так как это будет лишь запретом на бумаге, а товары будут поставляться другими путями. Польша и Литва уже поддержали Латвию".
Verdiktas
Ни Литва, ни Латвия, ни тем более Польша санкции против России не отменяют и не высказываются в пользу их отмены, а сам видеоролик ничто иное, как дезинформация и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Дональд Туск, глава правительства Польши уже заявил, что попросит спикера Сейма предложить для польского парламента резолюцию, призывающую Европейскую комиссию ввести эмбарго на российские и белорусские продукты питания. В свою очередь Литва в конце февраля потребовала исключить Россию и Беларусь из состава ОБСЕ. А в середине марта сообщила о том, что необходимо добиться международной изоляции Российской Федерации.
- Источники
- Официальный сайт правительства Литвы
- Официальный сайт правительства Латвии
- Официальный сайт правительства Польши
- Предложенные ЕС тарифы на зерно из России и Белоруссии – это успех Латвии
- Польско-литовское сотрудничество означает повышение безопасности в регионе
- Литва призывает исключить Россию и Беларусь из ОБСЕ за агрессию против Украины
- Россия, разрушающая основанный на правилах мировой порядок, должна быть изолирована на международной арене