Правда, что "лекарство от рака давно создано, но доступно только для элиты"?



"Такая болезнь, как рак, для элит в принципе не существует уже давно. Есть элита, у них есть связи, они знают, что уже больше ста лет рак лечится, и никаких проблем нет. Вы замечали, что элита не умирает от рака, иногда показывают – вот принц там заболел, вы думаете, он умрет от рака? Нет, он умрет от старости, но для электората же нужно показать – вот, оказывается, богатые тоже плачут".

