Правда, что "лекарство от рака давно создано, но доступно только для элиты"?

Teiginiai
"Такая болезнь, как рак, для элит в принципе не существует уже давно. Есть элита, у них есть связи, они знают, что уже больше ста лет рак лечится, и никаких проблем нет. Вы замечали, что элита не умирает от рака, иногда показывают – вот принц там заболел, вы думаете, он умрет от рака? Нет, он умрет от старости, но для электората же нужно показать – вот, оказывается, богатые тоже плачут".
Verdiktas
Утверждение о том, что рак для элиты уже не существует и успешно лечится более ста лет, а также что элита не умирает от рака, является недостоверным и не подтверждается надежными исследованиями и данными. Многие богатые люди скончались из-за раковых заболеваний. Рак остается серьезной проблемой здравоохранения, требующей сложного и индивидуализированного подхода к лечению. Видеоролик содержит ряд недоказанных, конспирологических утверждений и спекуляций, которые противоречат научным данным и общепринятым медицинским знаниям. С достоверной информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака.
Melo detektoriaus komentaras
1) Несмотря на то, что в последние десятилетия были достигнуты значительные успехи в лечении рака, утверждение о том, что рак лечится уже более ста лет и "никаких проблем нет", не соответствует историческим и медицинским фактам. Лечение рака продолжает быть сложной задачей, и исход заболевания зависит от множества факторов, включая тип рака, стадию заболевания, общее состояние здоровья пациента и доступ к медицинскому обслуживанию.
2) Хотя в последние десятилетия был достигнут значительный прогресс в терапии рака, включая разработку новых методов лечения, таких, как иммунотерапия, целевая терапия и комбинированное лечение, рак остается одной из главных проблем здравоохранения по всему миру.
3) На самом деле, существуют многочисленные документированные случаи, когда известные и богатые люди умирали от рака. Так, например, Стив Джобс, миллиардер и основатель компании Apple – умер от рака печени. Нет надежных данных, подтверждающих утверждение о том, что рак не затрагивает представителей элиты или что у них есть доступ к какому-то особому лечению, недоступному остальным. Рак является заболеванием, которое может поразить любого человека, независимо от его социального статуса или финансовых возможностей.
- Источники
- Прогресс в области терапии раковых заболеваний
- Методы лечение рака
- Общие вопросы о причинах рака
- Факторы риска развития раковых заболеваний
- Онкологические заболевания – причины, диагностика и лечение
- Литва – национальный институт рака
- Миллиардеры из списка Forbes 400, которые умерли из-за онкологических болезней за последний год