2024.05.30 11:49

Правда, что "коронавирусом тяжело болели и лежали в реанимации только люди с тяжелым характером"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotr.
Asociatyvioji nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Пользователи в социальных сетях обсуждают видеоролик, создатели которого рассуждают о том, что „коронавирусом тяжело болели и лежали в реанимации только люди с тяжелым характером, а сам коронавирус был некой чисткой для человечества“. Объясняем, что авторы видеоролика, мягко говоря, ошибаются и распространяют конспирологические теории.

Teiginiai

“ - Пандемию создали не для уничтожения человечества, а чтобы навести „шума“?- Люди, которые из моего окружения попали в реанимацию, были очень сложного характера. Ни одного добродушного человека, легкого, подвижного, в своем окружении я в реанимации не обнаружил. Да, переболели все, но только люди с очень тяжелым, трудным характером оказались в реанимации. Где-то это прошло, как некое обновление, некая чистка. Антибиотик для человечества. И эти антибиотики будут проявляться все сильнее и сильнее. - То есть ты думаешь, будут новые пандемии?- Будут обязательно, причем они будут появляться по естественными причинами… скорее всего, это будет уменьшаться, и они будут появляться, как четко спланированные события“.

Verdiktas

Фрагмент беседы из видеоролика о пандемии коронавируса представляет собой смесь необоснованных утверждений, псевдонаучных теорий и заблуждений. Пандемия коронавируса не являлась „лекарством“ для человечества, а, наоборот, представляла собой серьёзную угрозу, требующую мобилизации всех ресурсов для борьбы с ней. Наш вердикт – видеоролик распространяет конспирологические теории и неправду о влиянии пандемии коронавируса.

Melo detektoriaus komentaras

Утверждение, что пандемия коронавируса является неким „шумом“ — это упрощение и игнорирование реальных последствий этого глобального явления. Пандемия не только коронавируса, но и любой другой болезни – это не просто вспышка заболевания, а комплексный кризис, затрагивающий все аспекты жизни человеческого общества на нашей планете.

Медицинские последствия: пандемии, такие, как COVID-19, приводят к миллионам случаев заболевания и смертей по всему миру. Они перегружают системы здравоохранения, создают дефицит медицинских ресурсов и затрудняют лечение других заболеваний;

Социальные последствия: пандемии вызывают социальную изоляцию, нарушают привычный образ жизни, приводят к росту психологических проблем и обостряют социальное неравенство;

Экономические последствия: пандемии наносят огромный ущерб мировой экономике, приводя к закрытию предприятий, потере рабочих мест, снижению доходов и росту инфляции (об этом можно прочитать здесь и здесь).

Скриншот из социальных сетей

Тяжёлый характер и реанимация: связь между характером человека и вероятностью попадания в реанимацию из-за заболевания коронавирусом является абсолютно необоснованной (о симптомах COVID-19 – можно прочитать здесь). Тяжесть заболевания вирусом SARS-CoV-2 (впрочем, не только коронавирусом, но и иными заболеваниями) определяется множеством факторов, включая:

Возраст: пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой более подвержены тяжёлым формам заболевания;

Сопутствующие заболевания: наличие хронических заболеваний, таких, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение значительно увеличивает риск осложнений;

Генетическая предрасположенность: некоторые люди могут иметь генетическую предрасположенность к более тяжёлому течению заболевания;

Доступ к медицинской помощи: своевременная диагностика и лечение играют ключевую роль в предотвращении тяжёлых осложнений.

Что же касается гипотезы, которую высказывают авторы видеоролика, как о искусственном происхождении коронавируса, так и искусственном происхождении других заболеваний, потенциально способных вызвать пандемию, нам бы хотелось сказать следующее: вирусы постоянно мутируют, и иногда эти мутации приводят к появлению новых, более опасных штаммов, способных вызывать пандемии. Существует множество научных исследований, подтверждающих естественное происхождение пандемий. Например, исследования происхождения вируса SARS-CoV-2 указывают на его зоонозный характер, то есть передачу от животных к человеку.

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