Правда, что "компания EctoLife работает над созданием искусственной матки и будет производиться до 30 000 детей в год"?

В видеоролике используются фрагменты видеосюжета, который создал молекулярный биолог и видеоблоггер Хашем Аль-Гаили . Сам Аль-Гаили подтверждает, что компания EctoLife, как и все, о чем говорится в видеоролике, на данный момент не более, чем концепция, выдумка, попытка угадать будущее. Этой компании – не существует. Авторы видеоролика, который распространился в социальных сетях, сознательно или несознательно вырезали из видеосюжета Аль-Гаили фрагмент, выдали его за реальный и, таким образом, создали конспирологическую теорию. Наш вердикт – манипуляция и отсутствие контекста.

Хашем Аль-Гаили, создатель видео и концепции под названием ECTOLIFE, подтвердил, что объект не является реальным и не существует в настоящее время. Об этом можно прочитать здесь и здесь (в конце документа появляется информация – концепция объекта EctoLife была разработана биотехнологом и научным коммуникатором Хасме Аль-Гайли). Видеоролик включает в себя анимацию капсул роста или искусственных маток, а также доступен на канале Аль-Гаили в социальной сети YouTube. Примечательно, что в конце видеосюжета на 8 минуте 25 секунде появляется надпись – концепция Хашем Аль-Гаили. Тем не менее, после публикации видеоролика в декабре 2022 году некоторые пользователи социальных сетей неверно истолковали видео, как видеосъемку действительно функционирующего объекта или компании. Ниже мы рассказываем о исследованиях, которые действительно ведут ученые, и поверьте нам — эти исследования действительно крутые!